カルビ×厚切り牛タン2枚！お値段据え置き「スペシャルカルビ丼」登場

焼肉丼チェーン「焼きたてのかるび」は、5月28日より期間限定で「スペシャルカルビ丼」各種を販売します。
500万食突破記念！牛タン入り「スペシャルカルビ丼」
全国に37店舗展開する「焼きたてのかるび」では、看板商品「焼きたてのカルビ丼」の累計販売数が、500万食を突破。これを記念して発売する「スペシャルカルビ丼」は、各種カルビ丼にお値段据え置きで、厚切り牛タンを2枚トッピングしたものです。
▲スペシャル【名物】焼きたてのカルビ丼 (並)630円、(小)590円、(大)690円
▲スペシャルキムチカルビ丼 (並)790円、(小)750円、(大)850円
▲スペシャル旨塩ねぎカルビ丼 (並)790円、(小)750円、(大)850円
▲スペシャルたっぷりチーズカルビ丼 (並)790円、(小)750円、(大)850円
早めにチェックを
焼きたてのかるびは、熟成肉を使用した「焼きたてのカルビ丼」と厳選した牛肉の旨みが特徴の「ユッケジャンスープ」が看板メニューです。
今回のキャンペーンは看板商品であるカルビ丼に牛タンが2枚ものってくるという嬉しいもの。6月上旬ごろまでのサービスだとのことなので、早めにチェックしておきたいですね！
（※文中の価格はすべて税込）
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