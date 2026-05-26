カルビ×厚切り牛タン2枚！お値段据え置き「スペシャルカルビ丼」登場

焼肉丼チェーン「焼きたてのかるび」は、5月28日より期間限定で「スペシャルカルビ丼」各種を販売します。

500万食突破記念！牛タン入り「スペシャルカルビ丼」

全国に37店舗展開する「焼きたてのかるび」では、看板商品「焼きたてのカルビ丼」の累計販売数が、500万食を突破。これを記念して発売する「スペシャルカルビ丼」は、各種カルビ丼にお値段据え置きで、厚切り牛タンを2枚トッピングしたものです。

▲スペシャル【名物】焼きたてのカルビ丼 (並)630円、(小)590円、(大)690円

▲スペシャルキムチカルビ丼 (並)790円、(小)750円、(大)850円

▲スペシャル旨塩ねぎカルビ丼 (並)790円、(小)750円、(大)850円

▲スペシャルたっぷりチーズカルビ丼 (並)790円、(小)750円、(大)850円

早めにチェックを

焼きたてのかるびは、熟成肉を使用した「焼きたてのカルビ丼」と厳選した牛肉の旨みが特徴の「ユッケジャンスープ」が看板メニューです。

今回のキャンペーンは看板商品であるカルビ丼に牛タンが2枚ものってくるという嬉しいもの。6月上旬ごろまでのサービスだとのことなので、早めにチェックしておきたいですね！

（※文中の価格はすべて税込）