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5月26日スタート

110円の大切りも！ はま寿司「旨ねた祭り」北海道ホッケ、銀鮭など登場

2026年05月25日 18時05分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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ネタが無くなり次第終了！急げ！

　はま寿司は、5月26日より「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り 第2弾」を全国の店舗で開催します。

にっぽん旨ねたが集合！

　はま寿司では5月12日より、「北海道水揚げ にしんの酢〆」などをはじめとした旨ねたを楽しめる「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を開催中。

　続く第2弾では、柔らかな身とコクのある味わいを特長とした「三陸産 大切り銀鮭」、ふんわりとした身とサクサクの衣が絶妙という「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」を110円で提供します。

▲「三陸産 大切り銀鮭」110円

▲「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」110円

　また、ツブ貝のコリコリとした食感とワサビの爽やかな辛さがやみつきという「北海道産つぶ貝のわさび和え」、ホタテの甘みとジューシーで柔らかな身が特徴の「北海道噴火湾産 大粒ほたて」、今が旬でワタの濃厚な旨みが自慢の「富山湾産 大振り生ほたるいか」が登場します。

▲「北海道産つぶ貝のわさび和え」176円

▲「北海道噴火湾産 大粒ほたて」176円

▲「富山湾産 大振り生ほたるいか」231円

チェックは早めに！

　日本全国の旨いネタが大集合します！どれもおいしそうで、制覇したい！

　商品は無くなり次第販売終了となりますので、早めのチェックを！

　（※文中の価格はすべて税込）

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