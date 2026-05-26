楽天モバイルのアプリ「Rakuten Link」、通話品質向上＆「my 楽天モバイル」の機能を統合

楽天モバイルは、契約者向けアプリ「Rakuten Link」について、7月以降、現在は「my 楽天モバイル」アプリに搭載されている機能を順次実装することを公表した。

Rakuten Linkは、当初は楽天モバイルの料金プランに含まれている「国内通話かけ放題」用のアプリとして登場。その後、楽天関連の各種サービスへのリンク、プロモーション、生成AIサービス、「楽天ペイ」に代表される決済機能と、楽天グループを横断する“スーパーアプリ”として進化してきた。

今回、楽天モバイルの契約情報の管理などに用いる「my 楽天モバイル」アプリの機能まで取り込むことで、さらに機能を強化する。

元々の機能である通話機能についてもアップグレードが施された。4月20日（iOS版は5月18日）から、Rakuten Link経由での音声通話の品質改善を進める。Rakuten Linkを利用する通話は、基本料金のみで「国内通話かけ放題」という非常に大きなメリットがあったが、通信品質によっては会話が聞き取りにくい、聞き取るのに苦労するといった場面も少なくなかった。

同社によると、通話品質を示す指標において、Rakuten Link同士では26％、他社スマホや固定電話との通話では16％向上したほか、ノイズキャンセリング機能の強化や通話確立までの時間を短縮するなど、快適な通話が可能になったとしている。