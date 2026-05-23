矢沢あい×ヱビス　浴衣姿にうっとりな限定デザイン缶

サッポロビールは7月7日より、「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」の第2弾を数量限定で発売します。

▲ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶 350ml オープン価格

▲ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶 500ml オープン価格

3月に発売したヱビスビールと漫画家・矢沢あい氏とのコラボレーション商品の第1弾では、「美人画ポスター」をテーマにしたデザインを展開しています。

第2弾となる今回は、「夏の宵の華やぎ」や「夏の涼やかなひととき」をテーマとして、提灯のあかりを背景に、浴衣姿で夏の風情を楽しむ上質で華やかな瞬間を繊細なタッチで描き下ろしたデザインとなっています。

350ml缶と500ml缶の2種類で異なるデザインを採用します。中味は通常のヱビスビールと同じ仕様です。

描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーンを展開！

さらに、「矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン」も実施。対象商品の6缶パックの内面に「当たり」がでたら、6缶パックスリーブに印刷されている当選ハガキにて応募できます。応募期間は7月7日～9月30日です。

▲A賞「矢沢あい描き下ろしイラスト入り リーデルグラス<オヴァチュア>ビアー（2個入り）」500名

▲B賞「オリジナル デザイン缶（矢沢あい描き下ろしデザイン缶350ml・500ml 各3本）オリジナルBOX入り」3500名

華やかな夏祭りの空気を缶に凝縮

ヱビスビールと漫画家・矢沢あい氏とのコラボレーション第2弾は、「夏祭り」をテーマに、華やかで風情のあるイラストが描かれており、季節感を感じられる仕上がりになっています。

開ける前にしばらく飾っておきたくなるような存在感がありますね。こちらは数量限定なので、気になる人は早めにチェックしてください。

©矢沢漫画制作所／集英社

※価格は税込み表記です。