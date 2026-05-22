マクドナルド「ももスムージー」今年も！ 新作「マスカット」も気になる

マクドナルド「マスカットスムージー」「ももスムージー」

マクドナルドは5月27日より、「もものスムージー」と新商品「マスカットスムージー」を期間限定で販売します。

「もものスムージー」と新作「マスカットスムージー」も

季節限定の定番商品であるもものスムージーと、新たに加わるマスカットスムージーの2種類をラインアップします。いずれも果汁をベースに果肉やゼリーを組み合わせたメニューとなっています。

▲もものスムージー 490円～

黄桃、白桃、ネクタリンの3種類の桃果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉が入ったソースをトッピングした一杯です。

白桃の甘さ、黄桃の甘さ、ネクタリンの甘酸っぱさを組み合わせた奥深くジューシー味わいが広がり、ごろっとした白桃の果肉によって桃の香りが引き立つといいます。

▲マスカットスムージー 470円～

マスカット・オブ・アレキサンドリアの果汁を使用したスムージーに、プルンとした食感のマスカットゼリーをトッピングした商品です。

マスカットのさわやかな香りとジューシーな甘さ、甘酸っぱいゼリーの食感が広がり、マスカットの味わいを楽しめる一杯とされています。

毎年人気のももに新作マスカットも参戦！

果汁に加えて果肉やゼリーを組み合わせたリッチな内容で、飲み物というより“軽いデザート”のような満足感がありそうです。

今年は定番のももに加えてマスカットが登場し、初夏にぴったりのさわやかで甘酸っぱい味わいを楽しめるようになりました。

こちらの販売は全国の店舗で7月上旬までを予定しています。気温が上がる時期に飲みたくなるひんやりスイーツを、お店で味わってはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。