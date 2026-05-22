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ソニー、「1000X THE COLLEXION」発表　デザインと装着性を追求したプレミアムモデル

2026年05月22日 11時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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「1000X THE COLLEXION」の外観

　ソニーは5月20日、新型ワイヤレスヘッドホン「1000X THE COLLEXION」を発表した。シリーズ誕生10周年を記念したモデルで、カラーはプラチナとブラックの2色展開。発売日は6月5日を予定している。

　「1000X THE COLLEXION」はデザインと快適な装着感を追求した筐体に、同社の音響技術を詰め込んだプレミアムモデルだ。

　本体は頭の形になじみやすいヘッドバンドと、人間工学に基づき耳への圧迫を抑えたイヤーパッドを採用。革張り風の箇所にはリアルな質感と滑らかな手触りが特徴の新しい合成皮革が使われており、疲れにくさ、遮音性、上質なデザインの3つを同時に実現している。

「1000X THE COLLEXION」の装着イメージ

「1000X THE COLLEXION」の装着イメージ

　音響面では新たに専用のドライバーユニットを開発し、ボーカルと楽器の分離感に優れた広がりのある音場を創出。自然なボーカルとバランスのよい音質を活かし、アーティストの意図を忠実に再現できるという。

　本製品はほかにも、AIを活用した圧縮音源のアップスケーリング機能「DSEE Ultimate」や、空間オーディオ技術を利用した3つのリスニングモード、周囲の環境にあわせてノイズキャンセルを最適化する「アダプティブNCオプティマイザー」など、コンテンツを楽しむための複数の機能を搭載。

　10年の節目を彩るにふさわしい、期待の新製品となりそうだ。

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