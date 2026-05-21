かっぱ寿司「食べ放題」70分制ですしもデザートも好きなだけ！全店実施中

すしチェーン「かっぱ寿司」は、食べ放題の全店実施を8月7日まで延長すると発表しました。

かっぱ寿司「食べ放題」全店で開催中

かっぱ寿司の食べ放題は、寿司をはじめデザートやサイドメニューを含む90種以上のメニューが対象です。店舗限定で開催されていたところ、期間限定で全店実施となっています。

70分制・事前予約制で、予約は公式ウェブサイトやアプリで受け付けています。店舗によっては当日予約や当日利用にも対応しています。

店舗により食べ放題の対象メニューが異なり、A・Bタイプに分かれて価格が設定されています。

■メニュータイプA店舗

一般 3890円、シニア（65歳以上） 3390円、小学生 1990円、幼児（未就学児） 無料※

■メニュータイプB店舗

一般 4190円、シニア（65歳以上） 3690円、小学生 1990円、幼児（未就学児） 無料※

※保護者1名につき幼児2名まで無料。3名以上は1名につき990円



■アプリクーポンや誕生日割でもっとお得に

さらに、平日ランチタイム限定のクーポンや学生向け割引など、利用シーンに応じた割引施策も展開されています。誕生日月には400円引きとなる「お誕生日割」も用意されており、対象条件を満たすことで同席者も含めて割引が適用されます。

かっぱ寿司の食べ放題 概要

実施店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

実施期間：8月7日まで予定

予約受付：かっぱ寿司公式ウェブサイト・アプリにて予約受付中

URL：https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

予約サイトURL：https://yoyaku.kappasushi.jp

食べ放題通常料金：

【メニュータイプ A店舗】一般 3890円、シニア（65歳以上） 3390円、小学生 1990円、幼児（未就学児） 無料※

【メニュータイプ B店舗】一般 4190円、シニア（65歳以上） 3690円、小学生 1990円、幼児（未就学児） 無料※

※保護者1名につき幼児2名まで無料。3名以上は1名につき990円

※店舗により価格・取り扱い商品が異なる

話題の食べ放題が8月まで継続！

人気のかっぱ寿司の食べ放題が、8月7日までの期間延長が決定しました。寿司だけでなくサイドメニューやデザートまで含めて好きなものを選べるので、満足度の高い内容となっています。

食べ放題の利用は公式ウェブサイトやアプリの事前予約が必須なので、しっかり情報を確認してからお店に向かいましょう。

※価格は税込み表記です。