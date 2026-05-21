【本日から】ガスト26％オフ祭り「山盛りポテトフライ」は300円～に！人気20品が対象

ガストは5月21日より、「26％OFF人気メニュークーポンフェス」を期間限定で実施します。

「26％OFF人気クーポンを配布！

冷麺もハンバーグもかき氷も対象

今回のフェアでは、冷たい麺やグリルメニュー、キッズメニューなど対象商品20品が26％オフとなるクーポンを配布。すかいらーくアプリ、ガスト公式X（@gusto_official）、すかいらーく公式Instagram、LINEクーポン、スマートニュースなどで配布されます。



クーポンを使用することで「海老と蒸し鶏のコク旨冷麺」「マルゲリータピザ」など対象の人気メニューがお得な価格で利用できます。



＜対象メニュー例＞

▲海老と蒸し鶏のコク旨冷麺

通常850円～950円→629円～703円 ※221～247円お得！

昨年約130万食を販売した人気メニューです。透明感のある自家製麺と、ショウガやニンニク、お酢で仕上げたスープを組み合わせた冷麺です。

別添えのコチュジャンで辛味を加えることで味の変化にも対応しています。

▲ねばとろサラダうどん

通常879円～989円→650円～731円 ※229～258円お得！

カツオと昆布をベースにしたつゆに、葉物野菜やトマト、オクラ、海老を合わせたメニューです。マヨネーズと大葉がアクセントになっています。

▲純氷かき氷 ミニ練乳いちご

通常384円→284円 ※100円お得！

▲鉄板ハンバーグミックスグリル

通常879円～989円→650円～731円 ※229～258円お得！

▲チキテキスパイス焼き

通常824円～989円→609円～731円 ※215～258円お得！

▲マルゲリータピザ

通常824円～879円→609円～650円 ※215～229円お得！

▲キッズうどんプレート

通常549円→406円 ※143円お得！

▲キッズミニチーズINハンバーグプレート

通常659円～769円→487円～569円 ※172～200円お得！

最大258円引きも！

山盛りポテトやハイボールもキャンペーンの対象

食事からデザートまで人気メニューが割引になる、うれしいクーポンフェスがスタートします。特に「ねばとろサラダうどん」「鉄板ハンバーグミックスグリル」などのメニューは最大258円値引きされ、お得感があります。

また、人気の「山盛りポテトフライ」は通常406円～のところ300円～。ハイボールは340円～のところ251～になります。



こちらの実施期間は6月10日までです。気温が上がる時期に合わせた冷たいメニューも揃っているので、この機会にお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。

なお、あわせて5月21日から純氷かき氷や冷麺といった季節メニューの販売も開始し、初夏に向けたラインアップが展開されます。こちらもチェック！

▲純氷かき氷 抹茶黒蜜

879円 ミニサイズ549円

▲純氷かき氷 カフェモカ

879円 ミニサイズ549円

※価格は店舗で異なる

※価格は税込み表記です。