グーグルChrome、深刻度“重大”を含む16件のセキュリティー更新

グーグルは5月19日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む16件のセキュリティー修正を実施した。

主な脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・16件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-9111：WebRTCにおける解放後使用

・CVE-2026-9110：UIの不適切な実装 ■深刻度（高） ・CVE-2026-9112：GPUの解放後使用

・CVE-2026-9113：GPUにおける境界外読み取り

・CVE-2026-9114：QUICにおける解放後使用

・CVE-2026-9115：ServiceWorkerにおけるポリシー適用の不備

・CVE-2026-9116：ServiceWorkerにおけるポリシー適用の不備

・CVE-2026-9117：GFXにおける型の混同

・CVE-2026-9118：XRにおける解放後使用

・CVE-2026-9119：WebRTCにおけるヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-9120：WebRTCにおける解放後使用 ※ その他、深刻度（中）以下の脆弱性複数あり

●OSごとの修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：148.0.7778.178/179

・macOS：148.0.7778.178/179

・Linux：148.0.7778.178 ■モバイル版 ・Android：148.0.7778.178

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。