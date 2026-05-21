グーグルChrome、深刻度“重大”を含む16件のセキュリティー更新

グーグルは5月19日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む16件のセキュリティー修正を実施した。
主な脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■修正件数
・16件
■深刻度（重大）
・CVE-2026-9111：WebRTCにおける解放後使用
・CVE-2026-9110：UIの不適切な実装
■深刻度（高）
・CVE-2026-9112：GPUの解放後使用
・CVE-2026-9113：GPUにおける境界外読み取り
・CVE-2026-9114：QUICにおける解放後使用
・CVE-2026-9115：ServiceWorkerにおけるポリシー適用の不備
・CVE-2026-9116：ServiceWorkerにおけるポリシー適用の不備
・CVE-2026-9117：GFXにおける型の混同
・CVE-2026-9118：XRにおける解放後使用
・CVE-2026-9119：WebRTCにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-9120：WebRTCにおける解放後使用
※ その他、深刻度（中）以下の脆弱性複数あり
●OSごとの修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：148.0.7778.178/179
・macOS：148.0.7778.178/179
・Linux：148.0.7778.178
■モバイル版
・Android：148.0.7778.178
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
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