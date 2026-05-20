毎年人気！ローソン×魁力屋コラボ今年も「ごまだれ冷し中華」「焼ラーメン」近畿限定で

ローソンでは5月19日から、近畿地区の店舗にて「京都北白川ラーメン魁力屋」監修の商品を発売中です。

ローソン×魁力屋 今年は2商品が登場

毎回好評の、ラーメン魁力屋とローソンのコラボが今年も登場します。



魁力屋は京都発祥のラーメンチェーンで、現在は全国に店舗を展開。ローソンでは近畿エリア限定で、恒例となっているコラボ商品を展開しています。今回は「ごまだれ冷し中華」と「焼ラーメン」の2商品を発売します。

▲魁力屋監修 ごまだれ冷し中華（599円）

鶏肉・ナムル風もやし・キュウリ・錦糸たまご・​紅ショウガ・海苔をトッピングし、ごまだれで食べる冷し中華です。隠し味に醤油を使用しています。

▲魁力屋監修 焼ラーメン（599円）

醤油焼ラーメンにチャーシュー・背脂・炒めたネギ・紅ショウガ・​フライドガーリックをトッピングしています​。ニンニクがアクセントになっている焼ラーメンです。

毎回好評のコラボ！

10回を超えるコラボレーションを開催してきた魁力屋とローソン。毎回好評だそうですよ。

今回はこの時期らしい冷やし中華もラインナップ。どちらも一度食べたらクセになりそうですよね！

（※文中の価格はすべて税込）