ソニー、「WH-1000XM6」に新色「サンドストーン」を追加、WF-1000XM6用の専用カバーも

ソニーは、ワイヤレスヘッドホン「WH-1000XM6」の新色「サンドストーン」を6月5日に発売する。価格はオープンプライス。
これまでのブラック、プラチナシルバー、ミッドナイトブルー、サンドピンクと加えて、5色のカラーバリエーションが選べるようになった。
WH-1000XM6は、ノイズキャンセリング機能を搭載する人気シリーズの6代目。統合プロセッサーV2と高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3により
バランスの取れた高音質と世界最高クラスノイキャンを実現。著名なマスタリングエンジニアと共創し、アーティストの想いを届ける高音質にこだわっているほか、アダプティブNCオプティマイザーにより、常に最適なNC性能を発揮。360 Upmixfor Cinemaにより、臨場感ある動画視聴が可能な機種だ。
ノイキャンON時で30時間のロングバッテリーや折りたたみできる構造、LDACを使ったハイレゾワイヤレス伝送やDSEE Extremeにも対応する。
WF-1000XM6専用ケースカバーも
合わせてソニーはWF-1000XM6用のカバーも5月29日に発売する。合皮素材を採用し、本体カラーに合わせたブラックとライトグレーの2色展開。装着状態でワイヤレス充電も可能だ。価格はオープンプライスで店頭での販売価格は6700円前後になる見込み。
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