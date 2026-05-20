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セール期間は2026年6月2日(火)23時59分まで

Amazon初夏のお買い得/スマイルSALEはPFUのHHKBが最大26％OFF！

2026年05月20日 13時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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PFUは、Amazonの「暮らし応援 初夏のお買い得SALE」「第4回スマイルSALE」にてHHKBを特別価格で販売。セール期間は2026年5月3日(日)23時59分まで！

HHKBが2万円で買える！

　PFUは、Amazonの「暮らし応援 初夏のお買い得SALE」および「第4回スマイルSALE」にてHHKB Studio、HHKB Professional Classic Type-S、HHKB Professional Classicを特別価格で販売中。

　対象製品は下記の通り。

HHKB Studio
特別価格：4万1800円（税込）【2200円OFF】
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y

PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y

HHKB Professional Classic Type-S
特別価格：2万9800円（税込）【2100円OFF】
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/墨 PD-KB401BSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/白 PD-KB401WSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/雪 PD-KB401YSC

PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/墨 PD-KB421BSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/白 PD-KB421WSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/雪 PD-KB421YSC

HHKB Professional Classic
特別価格：2万円（税込）【6950円OFF】
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN

セール対象製品一覧と価格はこちら

HHKB本体＋ケース＋ルーフのセットを限定販売

　また、PFUは「HHKBハイブリッドワークセット」も2026年5月31日まで限定販売中。「HHKBと持ち運び用ケースに加え、本体をほこりや移動時の衝撃から守るキーボードルーフを組み合わせた」セット商品。AmazonのHHKBストアにて販売している。

2026年5月31日まで限定販売中

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