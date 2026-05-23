名店「らぁ麺や 嶋」監修、トリュフ香るカップ麺が明星から登場。これは贅沢！

明星は「明星 らぁ麺や嶋 トリュフ香る白醤油らぁ麺」を5月25日より全国で発売します。336円。
らぁ麺や嶋の「白醤油らぁ麺」をカップ麺に
東京・西新宿の完全予約制ラーメン店「らぁ麺や 嶋」監修したカップめん。同店の人気メニュー「白醤油らぁ麺」の味わいを再現したということ。
「白醤油らぁ麺」は、“白醤油”やトリュフオイルなど、素材にこだわった一杯です。
カップ麺では、鶏をベースに魚介等を効かせ、白醤油のまろやかな甘みと厚みのある醤油スープに、店舗で使用している白醤油を一部使用し、まろやかな甘みのあるスープに仕上げたとのこと。そこに別添え特製トリュフオイルの香りを合わせています。
麺にはしなやかでつるみのあるノンフライ麺。具材はワンタン、メンマ、ねぎを使用しています。「白醤油のまろやかな甘みと、トリュフの芳醇な香りが広がる一杯」だとしています。
予約なしで食べられる！
予約が難しいとされるラーメン店の味わいを、自宅で手軽に楽しめるカップ麺が登場します。白醤油とトリュフという組み合わせは、贅沢感がありますね。
ちょっと特別感のある一杯として選びたくなる一杯です。この機会に手に取ってみては？
※価格は税込み表記です。
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