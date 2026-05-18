ラム×豚！うまさ爆発「ラムトンジンギス飯」“肉だけ盛”など3商品が登場

中華料理チェーン「大阪王将」は、5月20日より、期間限定メニュー「ラムトンジンギス飯」を全国店舗で販売します。
あの「ラムトン」がパワーアップ！
ラムトンジンギス飯爆誕
今回登場する「ラムトンジンギス飯」は、昨年末に販売した「ラムトン ジンギスカン」シリーズをベースに、丼メニューとして再構成したものです。
販売時にはご飯と一緒に注文する人が多く、「丼として食べたい」という声を受けて商品化されました。
▲ラムトンジンギス飯 定番盛（肉120g） 1180円
ラムショルダーと豚頭肉を、豆板醤と特製ラムトンたれで香ばしく炒めた一品です。
おろしニンニクとラーメンコショウを加えることで旨味と香りが引き立つといい、キャベツや人参の食感がアクセントとなっています。さらに目玉焼きもトッピングしたボリューム感のある仕立てです。
▲ラムトンジンギス飯 モリ盛（肉170g） 1680円
定番盛よりも肉量を増やしたボリューム仕様です。ラム肉と豚肉の量は170gで、食べ応えを重視した内容となっています。
▲ラムトンジンギス飯 肉だけ盛 790円
ラムトンがついに丼に！
ラムと豚を組み合わせた「ラムトン」が、そのままどんぶりとして楽しめるメニューが登場します。にんにくや甘辛ダレの要素も加わり、ご飯との相性は抜群とのことです。
定番盛りに加えて、170gでボリューム満点の「モリ盛」も用意されており、お腹いっぱい食べられるのもうれしいですね。
こちらの販売期間は6月30日までとなります。この機会に店舗で試してみては？
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります