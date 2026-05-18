ラム×豚！うまさ爆発「ラムトンジンギス飯」“肉だけ盛”など3商品が登場

中華料理チェーン「大阪王将」は、5月20日より、期間限定メニュー「ラムトンジンギス飯」を全国店舗で販売します。

あの「ラムトン」がパワーアップ！

ラムトンジンギス飯爆誕

今回登場する「ラムトンジンギス飯」は、昨年末に販売した「ラムトン ジンギスカン」シリーズをベースに、丼メニューとして再構成したものです。

販売時にはご飯と一緒に注文する人が多く、「丼として食べたい」という声を受けて商品化されました。

▲ラムトンジンギス飯 定番盛（肉120g） 1180円

ラムショルダーと豚頭肉を、豆板醤と特製ラムトンたれで香ばしく炒めた一品です。

おろしニンニクとラーメンコショウを加えることで旨味と香りが引き立つといい、キャベツや人参の食感がアクセントとなっています。さらに目玉焼きもトッピングしたボリューム感のある仕立てです。

▲ラムトンジンギス飯 モリ盛（肉170g） 1680円

定番盛よりも肉量を増やしたボリューム仕様です。ラム肉と豚肉の量は170gで、食べ応えを重視した内容となっています。

▲ラムトンジンギス飯 肉だけ盛 790円

ラムトンがついに丼に！

ラムと豚を組み合わせた「ラムトン」が、そのままどんぶりとして楽しめるメニューが登場します。にんにくや甘辛ダレの要素も加わり、ご飯との相性は抜群とのことです。

定番盛りに加えて、170gでボリューム満点の「モリ盛」も用意されており、お腹いっぱい食べられるのもうれしいですね。

こちらの販売期間は6月30日までとなります。この機会に店舗で試してみては？

※価格は税込み表記です。