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大阪王将で5月20日から

ラム×豚！うまさ爆発「ラムトンジンギス飯」“肉だけ盛”など3商品が登場

2026年05月18日 17時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　中華料理チェーン「大阪王将」は、5月20日より、期間限定メニュー「ラムトンジンギス飯」を全国店舗で販売します。

あの「ラムトン」がパワーアップ！
ラムトンジンギス飯爆誕

　今回登場する「ラムトンジンギス飯」は、昨年末に販売した「ラムトン ジンギスカン」シリーズをベースに、丼メニューとして再構成したものです。

　販売時にはご飯と一緒に注文する人が多く、「丼として食べたい」という声を受けて商品化されました。

▲ラムトンジンギス飯 定番盛（肉120g） 1180円

　ラムショルダーと豚頭肉を、豆板醤と特製ラムトンたれで香ばしく炒めた一品です。

　おろしニンニクとラーメンコショウを加えることで旨味と香りが引き立つといい、キャベツや人参の食感がアクセントとなっています。さらに目玉焼きもトッピングしたボリューム感のある仕立てです。

▲ラムトンジンギス飯 モリ盛（肉170g） 1680円

　定番盛よりも肉量を増やしたボリューム仕様です。ラム肉と豚肉の量は170gで、食べ応えを重視した内容となっています。

▲ラムトンジンギス飯 肉だけ盛 790円

ラムトンがついに丼に！

　ラムと豚を組み合わせた「ラムトン」が、そのままどんぶりとして楽しめるメニューが登場します。にんにくや甘辛ダレの要素も加わり、ご飯との相性は抜群とのことです。

　定番盛りに加えて、170gでボリューム満点の「モリ盛」も用意されており、お腹いっぱい食べられるのもうれしいですね。

　こちらの販売期間は6月30日までとなります。この機会に店舗で試してみては？

※価格は税込み表記です。

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