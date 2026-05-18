セブンに321円冷凍「横浜家系ラーメン」これはうれしい

セブン-イレブンではレンジ調理の冷凍麺「セブンプレミアム 横浜家系ラーメン」を5月19日より全国の店舗で順次発売します。321円。

冷凍「セブンプレミアム 横浜家系ラーメン」登場

本格派とうたった冷凍の横浜家系ラーメン。スープは、濃厚豚骨をベースにキレのある醤油スープを合わせています。麺は、家系ラーメンの特長である「短めでコシの強い中太麺」を採用し、しっかり噛み応えのある食感に加え、スープがほどよく絡むよう質感にもこだわったといいます。

また、家系ラーメンの特長でもあるトッピングのチャーシュー、ほうれん草、海苔（別添）を添えてあり、おいしさと満足感を両立させたとしています。

麺をレンジで温め、スープにお湯を注ぐ簡単調理。

約320円で本格ラーメン

セブン-イレブンの冷凍商品はクオリティが高いといわれており、今回の商品も期待ができます。321円という手ごろな価格で家系ラーメンが楽しめるのはうれしい！ 家で試すときは、白ごはんも追加で用意したいですね。

※記事中の価格は税込み

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