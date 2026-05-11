「飲めるピザ」新作はカレー味！チーズどばどば、あふれ出すレベル

ピザチェーン「ピザハット」は「飲めるピザ」シリーズを展開中。本日5月11日に、新作「飲めるピザ チーズカレー」を発売します。
ピザハット「飲めるピザ」新作
「飲めるピザ」は、チーズがたっぷりと使用され、“まるで飲み物のようにスルッと食べられる”というピザハットの新感覚ピザシリーズ。今回は国民食であるカレーのフレーバーが登場。
ひとりでも食べやすい「MY BOX」や「ピザポテBOX」に、シェアして楽しめるMサイズのホールピザが用意されています。ピザ生地はみみにゴーダチーズをトッピングした専用ハンドトス生地ですよ。
▲MY BOX 飲めるピザ チーズカレー
持ち帰り990円、配達1300円
▲ピザポテBOX 飲めるピザ チーズカレー
持ち帰り700円、配達1010円
▲Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー
持ち帰り2230円、配達3190円
なお、いずれもチーズの量が多いため、ピザからチーズがあふれている場合があるとのことです。
ピザもカレーも“飲める”って最高
持ち帰り700円から用意されているがうれしい！
カレーといえば、国民的に愛されるあまり、“カレーを飲む”なんて表現も流行しましたよね。「飲めるピザ」のカレー味で、ピザもカレーも飲めちゃいます。
それって、本当!? ……なんて気になる人はだまされたつもりで頼んでみるのもアリ。飲めても飲めなくても（!?）話題性ばっちりですよ。
※記事中の価格は税込み
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります