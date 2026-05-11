「飲めるピザ」新作はカレー味！チーズどばどば、あふれ出すレベル

ピザチェーン「ピザハット」は「飲めるピザ」シリーズを展開中。本日5月11日に、新作「飲めるピザ チーズカレー」を発売します。

ピザハット「飲めるピザ」新作

「飲めるピザ」は、チーズがたっぷりと使用され、“まるで飲み物のようにスルッと食べられる”というピザハットの新感覚ピザシリーズ。今回は国民食であるカレーのフレーバーが登場。

ひとりでも食べやすい「MY BOX」や「ピザポテBOX」に、シェアして楽しめるMサイズのホールピザが用意されています。ピザ生地はみみにゴーダチーズをトッピングした専用ハンドトス生地ですよ。

▲MY BOX 飲めるピザ チーズカレー

持ち帰り990円、配達1300円

▲ピザポテBOX 飲めるピザ チーズカレー

持ち帰り700円、配達1010円

▲Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー

持ち帰り2230円、配達3190円



なお、いずれもチーズの量が多いため、ピザからチーズがあふれている場合があるとのことです。

ピザもカレーも“飲める”って最高

持ち帰り700円から用意されているがうれしい！



カレーといえば、国民的に愛されるあまり、“カレーを飲む”なんて表現も流行しましたよね。「飲めるピザ」のカレー味で、ピザもカレーも飲めちゃいます。



それって、本当!? ……なんて気になる人はだまされたつもりで頼んでみるのもアリ。飲めても飲めなくても（!?）話題性ばっちりですよ。

※記事中の価格は税込み