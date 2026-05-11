「AI OLEDケア」搭載で焼き付き対策、GIGABYTEの240Hzモニター登場
シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEブランドから、リフレッシュレート240Hzを誇る27インチQHD有機ELゲーミングモニター『GIGABYTE GO27Q24G』が登場する。発売日は5月15日で、価格は79,980円前後の見込み。
『GIGABYTE GO27Q24G』は、240Hzのリフレッシュレートと0.03msの応答速度を実現することで、これまでにない滑らかな映像体験を提供するという。また、ピーク輝度1300ニトを実現するOLED輝度性能により、より鮮明な映像と色彩を楽しめる。さらに、「タクティカルスイッチ2.0」や「ブラックイコライザー」といった対戦ゲームに役立つ機能も搭載されている。
画面焼けのリスクを最小化する「AI OLEDケア」を始めとする先進技術も注目ポイントだ。このゲーミングモニターは、99% DCI-P3の彩度で精密な色彩と10bitカラーに対応しており、視覚的にも優れたパフォーマンスを発揮する仕様になっている。HDMI 2.1やDisplayport 1.4、またUSB Type-Cといった最新の接続端子を備え、幅広いデバイスに対応可能だ。
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