GIGABYTE、Ryzen 7 5700X搭載のエントリーゲーミングPC「OWL」「SWAN」発売
GIGABYTEは、AMD Ryzen 5700Xを搭載した2つの新しいエントリーゲーミングデスクトップPC、「GIGABYTE OWL GI-R57XR9K6T8G」と「GIGABYTE SWAN GI-R57XN5K6T8G」を4月23日に発売した。これらのモデルはヨドバシカメラ専売で、価格は「OWL」が249,800円、「SWAN」が274,800円。
PCゲームやAIの入門環境を構築できるこの2つのデスクトップPCは、AMD Ryzen 5700Xを搭載し、共にGIGABYTE製の高性能パーツで構成されている。「GIGABYTE OWL」はAMD Radeon RX 9060 XTを、「GIGABYTE SWAN」はNVIDIA GeForce RTX 5060を使用しており、それぞれ8GBのGDDR6メモリを搭載している。
共通の仕様として、AMD B550チップセットを採用した「B550M DS3H AC R2」マザーボード、80 PLUS GOLD認証の850W電源「GP-UD850GM PG5 V2」を装備。そして、USB-Cポートを備えたミドルタワーケース「C301 GLASS WHITE」で、強化ガラスのサイドパネルからケース内のRGBライティングを楽しむことができる。ケース前後に4つのARGBファンが配置され、優れたエアフローを実現している。
これらのPCはDDR4-3200 16GBのメモリ、500GBのPCI-Express Gen.4 M.2 NVMe SSDを備え、Windows 11 Homeをプレインストールしている。また、1Gbps LAN、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0に対応し、RGBライティングのカスタマイズが可能なRGB Fusion 2.0ソフトウェアを搭載している。
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