焼き付きはAIが防ぐ！ 四辺ベゼルフリーの有機EL「GO27Q24G」は長時間プレイも安心の設計

GIGABYTEは、新型ゲーミングディスプレイ「GIGABYTE GO27Q24G」を日本で発売開始する。発売日は5月15日で、価格は79,980円だ。購入は国内正規代理店を通じて行うことができる。

GIGABYTE GO27Q24Gは、WQHD（2560x1440）解像度を持つ27インチのフラットスクリーンディスプレイだ。MLA+技術を採用したWOLEDパネルにより、標準輝度275ニト、ピーク輝度1300ニトを実現し、映像の明るさや鮮明さに優れる。さらに、最大240Hzのリフレッシュレートと0.03msの応答時間でスムーズな動きも提供する。

このディスプレイは、高輝度性能だけでなく、VESA DisplayHDR True Black 400認証とDCI-P3色域を99%カバーすることで色彩表現にも優れている。さらに、独自のスマートチューニング機能「HyperNits」により、輝度を効率的に向上させつつ、映像のディテールを保持することが可能だという。これにより、映画館級のリアルな視覚体験を提供する。

デザイン面でも優れているこのディスプレイは、四辺ボーダーレスのデザインを採用しており、視覚的な切れ目がなく、マルチモニター環境でも優れたパフォーマンスを発揮する。加えて、エルゴノミクスに優れた設計で、高さ調整や画面回転にも対応し、様々な使用状況に柔軟に対応できる。

健康面に配慮した設計も施されている。フリッカーフリー技術やグレアフリー、低ブルーライト仕様でUL認証を取得し、Eyesafe 3.0認証もある。このため、長時間の使用でも視覚疲労を軽減し、安全で快適な使用をサポートする。また、OLEDパネル特有の焼き付きのリスクに対して、AIを用いた独自技術を搭載し、問題を最小化する工夫がされている。

GIGABYTE GO27Q24Gは、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB-C（DP Altモード）と複数の入力オプションを提供し、NVIDIA G-Sync CompatibleとAMD FreeSync Premiumに対応している。これにより、ゲームや動画の再生中にもティアリングやカタツキを抑え、ストレスフリーな映像体験を提供する。