GIGABYTE、RTX 50搭載PC購入者向けに「007 First Light」配布キャンペーン実施

GIGABYTEは、5月13日から6月10日までの期間中にNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載した製品を購入すると、IO Interactiveの注目ゲーム「007 First Light」PC版のクーポンコードがもらえるキャンペーンを開始した。製品にはノートPCおよびグラフィックスカード、デスクトップPCが含まれるという。

「007 First Light」は、MI6のエージェント「00（ダブルオー）」として、若きジェームス・ボンドがミッションを遂行する三人称視点のストーリー主導型アクションアドベンチャーゲームだ。このゲームのリリースが5月27日に予定されていることから、多くのファンの期待を集めている。キャンペーンのゲームクーポンコードの引き換え期限は7月8日までで、早期に予定数に達する可能性があるという。