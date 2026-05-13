GIGABYTE新型ゲーミングノート登場、RTX 50シリーズ＆Ryzen 7 260搭載
GIGABYTEは、AMDのRyzen 7 260とNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載したゲーミングノートPC「GAMING A18 3WHK3JPC94JH」と「GAMING A16 3VHK3JP893SH」を、5月15日よりAmazon.co.jpにて販売開始する。価格は「GAMING A18」が357,800円、「GAMING A16」が279,800円となる。
GAMING A18およびA16は、8コア/16スレッドのRyzen 7 260プロセッサを採用し、最大5.1GHzのブーストクロックを発揮する。同プロセッサはZen 4アーキテクチャとRDNA 3.5アーキテクチャを活かし、AI性能は最大38TOPS。ディスクリートGPUには「GAMING A18」はGeForce RTX 5070、「GAMING A16」はGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、前者は最大798 AI TOPS、後者は最大572 AI TOPSのAI性能を引き出す。
165Hzのリフレッシュレートを持ち、応答速度3msという高性能ディスプレイは、GAMING A18が18.0型WQXGA、GAMING A16は16.0型WUXGAで、それぞれの画面解像度は2560×1600ピクセルと1920×1200ピクセルだ。スリムベゼル化により画面対ボディ比90％を実現し、ディスプレイは180度まで開閉可能だという。
両製品とも、GIGABYTEのWINDFORCE冷却システムを搭載し、デュアルファンと3D VortX技術が効率的な冷却を実現する。また、Wi-Fi 6E無線接続と有線ギガビットLANに対応し、安定したネットワーク環境を提供。ドルビーアトモス対応のサウンド機能やUSB PD 3.0急速充電も装備される。
さらにAIエージェント「GiMATE」による音声操作やAIブーストII、AIパワーギアIIといった先進機能が多彩なユーザー体験を実現する。
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