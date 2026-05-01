GIGABYTEの最新マザーボードが世界的デザイン賞を獲得

GIGABYTEは5月1日、X870シリーズの主要マザーボード製品が、デザインの卓越性を評価され、権威あるレッド・ドット・デザイン賞を受賞したことを発表した。受賞作は、X870 AORUS STEALTH ICE、X870E AORUS XTREME X3D AI TOP、X870E AORUS MASTER X3D ICE、およびX870E AERO X3D WOODである。

GIGABYTEの受賞製品は、大胆な美学と精巧なエンジニアリング、そしてユーザーに寄り添った革新性が高く評価されている。特にX870E AORUS XTREME X3D AI TOPは、最上位フラッグシップ製品として、最も強力なAMDマザーボードの一つであり、プロフェッショナルなAI機能、最高のゲームパフォーマンス、圧倒的なビジュアルプレゼンスを求めるユーザーに向けて設計されている。

X870E AORUS MASTER X3D ICEは、半透明ヒートシンクと洗練されたモノクロ仕上げで、視覚的美しさと高性能の両立を実現している。X3D Turbo Mode 2.0が、AMD Ryzen 3D V-Cache CPUの最大限の能力を引き出し、 最も要求の厳しいワークロードにも適応する。

一方、X870E AERO X3D WOODは、クリエイターやアーティスト向けに設計され、自然の温かみを持つデザインがワークスペースに新たな視点を提供する。木目調のデザインが、PCハードウェアにユニークでエレガントな美を与え、ユーザーの独自性を表現することができる。

X870 AORUS STEALTH ICEは、ケーブルレスの環境を提供する純白のリバースコネクタマザーボードであり、組み立て時間短縮、エアフローの改善を通じたパフォーマンス向上を目指している。これにより、PC自作愛好家やゲーマーは自らのデスクトップを自由にカスタマイズできる。

Red Dotデザイン賞は、1955年にドイツで設立されて以来、優れたデザインを国際的に評価するために開催されており、GIGABYTEの受賞もその製品のデザインと性能が高く評価されていることを証明している。