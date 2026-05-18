デュアル環境にも最適。フレームレス採用のViewSonic「VP2456A」

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ViewSonic「VP2456A」は色再現性と作業効率を重視した23.8型ディスプレイ

ViewSonicの23.8型ワイド液晶ディスプレイ「VP2456A」は、色再現性と作業効率を重視するクリエイター向けモデルとして展開されている。価格は29,799円で、映像制作や写真編集、設計業務など幅広い用途に対応する仕様を備える。

本モデルは、フルHD（1920×1080）解像度対応のIPSパネル（120Hz/5ms）を採用した23.8型ディスプレイ。フレームレスデザインを採用しており、画面を広く使えるほか、マルチディスプレイ環境にもなじみやすい設計となっている。

Pantone認証取得とsRGB100％対応でクリエイティブ用途に対応

色再現性では、Pantone認証を取得し、sRGB100％の広色域表示に対応。正確な色表示が求められるデザイン制作や写真編集用途でも活用しやすい仕様だ。さらに、CAD/CAMモードや写真編集向けのポートレートモードも搭載している。

接続端子は、60W給電対応のUSB Type-Cをはじめ、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、USB 3.2を装備。ノートPCとの接続性にも配慮されており、作業環境をシンプルに構築できる。

目への負担軽減機能やエルゴノミクス設計も搭載

フリッカーフリー技術やTÜV認証取得のブルーライトフィルターを搭載し、長時間作業時の目への負担軽減にも対応。スタンドはチルト、スウィーベル、ピボット、高さ調整に対応したエルゴノミクス設計を採用しているため、利用シーンに応じた柔軟な調整が可能だ。

VP2456AはAmazonで購入でき、3年間の保証も付属する。色再現性や接続性、作業時の快適性を重視するユーザーにとって、実用性の高いディスプレイのひとつとなりそうだ。

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