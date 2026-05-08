おいしそ！ドトール「アボカド＆ツナポテト」が新モーニングに　これは間違いない

ドトールコーヒーショップは、5月14日から朝限定メニュー「モーニング・セットB アボカド＆ツナポテト」を発売します。



販売はオープンから10時30分までの時間帯限定です。

定番モーニングに新顔登場！

「アボカド＆ツナポテト」

ツナポテトのコクとアボカドのなめらかな食感を組み合わせたサンドイッチです。

▲モーニング・セットB アボカド＆ツナポテト 520円～

※ブレンドコーヒー（S）またはアイスコーヒー（S）とのセット価格

レッドオニオンのシャキッとした辛味と食感をアクセントとして加え、飽きのこない味わいに仕上げたとしています。マスタードを使用しています。

なお、販売中の「モーニング・セットB パストラミポーク＆ポテト」は5月13日で販売を終了します。

マスカットのヨーグルンも登場

アボカドとツナポテトの組み合わせたサンドイッチは、朝でもしっかり食べたいときにちょうどよさそうなボリューム感です。

なお、ドトールでは4月23日より期間限定商品としてさっぱりとしたフローズンドリンク「マスカットヨーグルン」も展開します。こちらはレギュラーの時間帯に注文可能です。

▲マスカットヨーグルン～長野県産シャインマスカット～ Sサイズ 500円～

ヨーグルト風味のフローズンドリンクに、長野県産シャインマスカットとアロエの葉肉を使用したソースを合わせた商品です。マスカットの爽やかな香りと、アロエの食感が特徴とされています。



これからの季節に合わせやすそうな一杯。この機会にドトールに足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。