【今夜から】PASMOとSuica、5月16日夜から一部サービス停止　チャージや発売に影響

「PASMO」「Suica」ではシステムの切り替えに伴い、2026年5月16日・5月17日の両日、PASMOエリアおよび首都圏と東北のSuica対応エリアで一部サービスを停止する。交通機関の乗車や電子マネー機能については、期間中も通常通り利用可能だ。
停止対象のサービス、時間帯などは以下のとおり。
システム切替に伴う一部サービス停止の概要
●日程
A.2026年5月16日（21時〜終電）※ 一部の手続きは19時から停止予定
B.2026年5月17日（終日）
※予備日：2026年5月30日および5月31日
●影響エリア
・PASMOエリア
・Suica利用可能エリア（首都圏／仙台／新潟／青森／盛岡／秋田）
●対象カード（一例）
・PASMO
・モバイルPASMO／Apple PayのPASMO
・クレジットカード一体型PASMO
・Suica 等
●一時停止するサービス
■Aの時間帯（1日目 夜）
Suica／PASMO／モバイルPASMO／Apple PayのPASMO
・紛失／障害再発行の申し込み（モバイルPASMO／Apple PayのPASMOは19時から受付停止）
・その他の一部サービス
PASMO／モバイルPASMO／Apple PayのPASMO
・新規発売（定期券／企画券を含む）
・残高のチャージ
・払いもどし（定期券を含む）
・紛失／障害再発行
PASMO
・履歴の印字
・紛失再発行後に発見されたカードのデポジット返却
■Bの時間帯（2日目 終日）
PASMO
・紛失再発行（5月16日登録分）
・障害再発行（5月16日登録分）
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