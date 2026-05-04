ほっかほっか亭、満足度ヤバイ「贅沢シュウマイスペシャル」新発売

ほっかほっか亭は5月1日より、「スペシャルシリーズ」をリニューアルし、新商品「＼贅沢／シュウマイスペシャル」を発売します。

贅沢な「スペシャルシリーズ」がリニューアル

今回のリニューアルでは、人気のおかずを組み合わせたボリューム重視のシリーズを刷新し、副菜に「カレーキャベツ」を追加しました。

今回のリニューアルでは、“無限うま確（うまいの確定）”を掲げ、毎日食べても食べ飽きない味わいを目指し、副菜に「カレーキャベツ」を新たに追加。カレーの風味とシャキシャキとした食感が、揚げ物などのがっつりとしたおかずの箸休めにぴったりだとしています。

▲＼贅沢／シュウマイスぺシャル 890円

国産の豚肉と玉ねぎ、しょうがを使用したシュウマイを主役に据えた新商品です。シュウマイは店舗でせいろを使って蒸し上げています。

加えて、唐揚やポップコーンシュリンプ、コロッケ、ウインナーなど複数のおかずを組み合わせた構成で、ごはんが進むラインアップとされています。

▲唐揚スぺシャル 820円

▲のりスぺシャル 790円

▲チキン南蛮スぺシャル 890円

▲牛焼肉スぺシャル 1140円

▲しょうが焼スぺシャル 930円

▲とりめしスぺシャル 900円

※東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方の各店で発売。

※一部、エリアによってメニューや価格が異なります。

■無限さっぱりスパイス by 味ぽんをプレゼント

▲「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」の小袋

また、スペシャルシリーズ1品の購入ごとに、「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」の小袋を1つ配布します。

配布は5月1日から開始し、なくなり次第終了となります。このスパイスは粉末タイプで、しょうゆや酢、柑橘などを組み合わせた味わいが特徴とされています。

※キャンペーンは秋田県、岩手県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で実施。

ごはんが進むおかず全部入り！

新商品「＼贅沢／シュウマイスペシャル」が登場し、ボリューム重視のお弁当が好きな人にとっては、かなり選びがいのあるラインアップとなりました。おかずの種類が多く、食べ進める楽しさを感じられそう！

スパイスの配布も実施しているので、この機会に試してみては？

※価格は税込み表記です。