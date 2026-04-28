GIGABYTE、ゲーミングモニターを“破格”で提供 OLEDモデルが＋2.2万円のキャンペーン開始
GIGABYTEは4月28日、GIGABYTE直販サイト「GIGABYTEストア【公式】」での購入者を対象に、ゲーミングモニターを特別価格で提供するキャンペーンを開始すると発表した。このキャンペーンは7月5日まで実施され、対象となるノートPCまたはデスクトップPCを購入した人へ、27型有機ELゲーミングモニター「MO27Q28G」をプラス22,000円、27型ゲーミングモニター「M27Q2 QD」をプラス3,300円、および24.5型ゲーミングモニター「G25F2」をプラス1,650円で提供する。
特に注目の製品、「MO27Q28G」は、第四世代WOLEDパネルを採用し、ピーク輝度1500nit、DCI-P3 99.5％、BT.2020 84％の高輝度・広色域を実現している。さらに、消費電力を改善した最新のプライマリーRGBタンデムOLED構造により、解像度は2560×1440ピクセル（QHD）、リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03msと高度な視覚体験を提供する。「M27Q2 QD」は、量子ドット技術により有機ELに匹敵する色彩を実現し、「G25F2」はフルHD対応で幅広い用途に対応可能だ。
GIGABYTEは、他の対象製品として、人気のAORUSシリーズやGIGABYTEシリーズをラインナップ。詳細はGIGABYTEストアの製品情報ページで確認できる。購入者は公式サイトから注文し、今回のキャンペーンを通じて、高性能なモニターを優れた条件で手に入れるチャンスとなっている。
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