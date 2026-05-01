篠原修司のアップルうわさ情報局 第2437回
ワイン×コーヒー×紫を融合させた色合い
アップル、iPhone 18 Proの新色に“見たことのない赤色”を用意か 9月発表に期待
2026年05月01日 20時00分更新
アップルが今年秋に発売するiPhone 18 Proの目玉となる新色の「赤」は、ワインレッドとコーヒー、そしてやや深みのある紫を混ぜ合わせたような独特の色合いになるという。中国のSNS微博（weibo）の著名リーカーInstant Digital氏が4月22日にリークした。
同氏によると、アップルがiPhone 18 Pro向けに用意している色は、ワインレッド（酒紅色）のような、コーヒー色のような、それでいて少し深い紫がかったような色合いに仕上がっているそうで、最終的にどんな名前が付けられるのか興味深いと述べている。
iPhone 18 Proのカラーラインナップについては、米メディアMacworldが先週、ライトブルー、ダークチェリー、シルバー、ダークグレーの4色をアップルが開発中だと伝えていた。このうちのダークチェリーは、米メディアBloombergのMark Gurman記者が伝えていた「ディープレッド」とも一致する内容だ。
今回のInstant Digital氏のリークは、その赤系カラーの具体的なイメージを補足するものとなっている。
現行のiPhone 17シリーズでは、新色のコズミックオレンジが大ヒット商品となった。しかし、iPhone 18ではコズミックオレンジは廃止される見通しで、アップルとしてはそれに匹敵するインパクトのある新色を投入する必要がある。
米メディア9to5Macは、「もしうわさが本当なら、この赤系の新色がiPhone 18 Proのマーケティングの中心になる可能性が高い」と予想している。さらに、「これまでのiPhoneにはなかったまったく新しい色合いになるかもしれない」とも述べている。
なお、カラーは製品開発の最後に確定することが多いため、9月の発表までにアップルが計画を変更する可能性もあるとのことだ。
ワインレッド寄りの赤になるのか、それとも紫やコーヒー色が強く出るのか。命名も含めて、9月の発表が楽しみだ。
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