えっ2万円台？　狭い部屋にも置きやすい小さな洗濯機

狭〜い部屋でも、洗濯機の選択肢はまだある。

家電ブランドComfeeは4月30日、4.5kgの全自動洗濯機「CA-451(W)」を発売した。価格は2万5800円で、ゴールデンウイークセール期間中は2万3200円で販売する。

4.5kg容量のコンパクト設計が特長。一人暮らしの部屋や、玄関、キッチンまわりなどの限られたスペースに置きやすい。ホワイト基調の外観で、生活空間にもなじみやすい設計だ。

ボディは薄型で、省スペース性を重視した。大型の洗濯機を置きにくい住まいでも導入しやすくなっている。

乾燥まわりでは、ヒーターを使わない風乾燥機能を搭載した。遠心力と通気で衣類の水分を飛ばす仕組みで、電気代を抑えつつ部屋干し時間が短縮できる。

お手入れ面では、洗濯槽の汚れを落とす「槽洗浄」と、洗濯後に槽内を乾かす「槽乾燥」を備える。

洗浄は、縦水流と横水流を組み合わせる方式を採用。汚れを落とす力と衣類への負担の少なさを両立するとうたっている。

洗濯コースは8種類。標準、つけおき、毛布など、衣類や汚れに合わせて選べる。購入後1年間のメーカー保証も付いてくる。

必要十分な機能を求める人向けの、小さくて手頃な洗濯機だ。