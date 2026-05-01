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AKRacing×西武ライオンズの限定ゲーミングチェア「Pro-X V2 ライオンズ」発売、価格は5万9800円

2026年05月01日 10時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　テックウインドは、ゲーミングチェアブランド「AKRacing」とプロ野球球団「埼玉西武ライオンズ」とのコラボレーションモデル「Pro-X V2 ライオンズ」を、5月1日に発売すると発表した。価格は59,800円で、AKRacing公式直販サイトおよびAmazonで注文が可能だ。

　AKRacingのフラッグシップモデル「Pro-X V2」をベースにした「Pro-X V2 ライオンズ」は、埼玉西武ライオンズのチームカラーであるブルーを基調とし、背もたれには球団ロゴを、座面にはチーム名を刺繍で施した特別仕様だ。このモデルはベルーナドームに設置された監督用チェアと同じデザインが取り入れられており、ファンにとっては見逃せない一品である。

　ベースモデル「Pro-X V2」は、長時間の使用において高い耐久性と快適性を兼ね備え、プロフェッショナルなゲーミング環境で広く支持されてきた。今回のコラボモデルでもその優れた機能性は保持され、オフィスや家庭で埼玉西武ライオンズとの一体感を感じることができるという。実機の展示はベルーナドーム併設のライオンズ チームストア プレミアムラウンジで行われる予定だ。

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