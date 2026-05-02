悪魔的なうまさ（辛さ）！ 「キッチン・ディアブロ」に招待されたので韓国に行って料理を堪能しました

4月27日、私は韓国にいました。遊びに行ったわけではありません。悪魔の食事会に招待されたので、行ってきました。その名も「Kitchen Diablo（キッチン・ディアブロ）。舞台となったのは、「Devil's Door Gramercy Central」。悪魔の扉をたたいて、堪能してきましたよ。

Kitchen Diabloは、このDevil's Door Gramercy Centralとディアブロ IVがコラボし、悪魔的なメニューを展開（理由は後述）。10代からディアブロシリーズファンというSeungWoo Dad氏をはじめとした6名のフードクリエイターが準備した、ディアブロの世界観に着想を得たメニューとのこと。

Devil's Door Gramercy Centralは事前に調べた感じだと、ソウルにある普段はオシャレなアメリカンスタイルのガストロパブなんだそうです。しかし、現地に向かったところ、どこか不穏な空気を感じる酒場といった印象の場所に変わっていました。聞くところによると、ディアブロシリーズの舞台となるサンクチュアリの雰囲気を再現しているとのこと。

ディアブロ IVの、そして新たに発売された拡張パック「憎悪の帝王」にも登場するメフィストやリリスの肖像画がいたるところに。驚いたのは、外側のステンドグラスにも、悪魔の姿がデザインされていたこと。そのほかにも、「なんだかよくない儀式をやっていそうだな」と感じるような雰囲気がプンプンしていました。

悪魔的なうまさ（辛さ）のメニューを試食した

Kitchen Diabloのメニューは、ハンバーガー「地獄の聖餐」（2万9500ウォン）、ピザ「メッピスト」（2万3000ウォン）、パンケーキ（デザート）「ホラドリック・キューブレッド」（1万8000ウォン）。

地獄の聖餐は、大きめのバンズにジューシーなパテと、スペアリブが2本はさまった贅沢なハンバーガー。スパイシーなマヨネーズソースがかかっており、周りにはおそらくイカ墨か何かで黒焦げを表現した野菜（実際には焦げていない）も付け合わせとして用意してあったので、ガッツリ食べて満足できるような一品になっていました。

マヨネーズや付け合わせのししとうがピリ辛で、試食時には周りから「うまい……でも辛い！」と、喜びと悶絶が同時に聞こえてきていました。辛い食べ物が得意な人は、ししとうも食べていいと思いますが、ちょっと苦手という人は避けたほうがいいかなと思えるくらいの辛さでした。

メッピストは、赤いチーズの中心にメフィストの影が浮かび上がっており、その下にピザが隠れています。このチーズをスプーンで割って、ピザと一緒に食べると、これもかなり美味しかったです。ただし、こちらもピリ辛なので、辛い食べ物がとても苦手という人は、覚悟が必要です。

そして、ここで試食会を地獄に叩き落したのが、一緒に置かれていたタバスコ。このタバスコは通常のタバスコの10倍辛く、日本のメディアだけでなく、現地韓国のメディアの方も挑戦して悶絶していました。ちなみにこのタバスコは、普段はDevil's Door Gramercy Centralでは用意しておらず、Kitchen Diabloのために用意したとのことでした。

私は辛い食べ物がとても好きなので、「こ、これは辛い！」と感じながらもタバスコをかけてピザを堪能させてもらったのですが、普通に食べるているさまを見て、周りの方々がちょっと引いていました。それくらい、辛かったです。

そして、この2つのピリ辛（激辛）メニューを食べたあとに、ご褒美のように運ばれてきたのが、デザートのホラドリック・キューブレッドです。

「憎悪の帝王」で追加されたクラフト要素「ホラドリム・キューブ」を模して造られたトーストで、真ん中にはフルーツや生クリーム、くるみなどが入っていて、まさに2つのメニューを食べた（倒した）報酬のような甘美な味でした。

なお、これらのメニューは3週間限定でDevil's Door Gramercy Centralで注文することができます。メニューを頼むと、ゲーム内で使えるアイテムのコードももらえるそうです。韓国・ソウルのお店なので、日本で注文することはできませんが、もしディアブロプレイヤーでゴールデンウィーク付近で韓国にお出かけ予定のプレイヤーの方がいたら、ぜひ足を運んでみてほしいです。きっと目（ディアブロ仕様の装飾）も胃袋も満足できると思いますし、辛い食べ物が好きな方は、ぜひメッピストにタバスコをかけて挑戦してみてほしいです。