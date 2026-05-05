日本将棋連盟所属の女流棋士で、YouTubeのチャンネル登録者数も約20万人を誇る香川愛生（かがわ・まなお）さんが、「女流棋士 香川愛生 ファースト・トレーディングカード」（発売元：プロデュース216、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを4月19日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。
日ごろから「女流棋士としてどんな活動ができるか？」を考えていたという香川さん。新たなことに挑戦したいと思っていた矢先、1stトレカを出してみないかとオファーがあったそうである。撮影は10月に都内のスタジオで行なわれ、趣味の1つであるコスプレの要素も取り入れたカードに仕上げられた。
――撮影はいかがでした？
【香川愛生】 趣味でコスプレの撮影をすることはありましたが、多くのスタッフの方が集まって1つのものを作り上げるのは初めてのこと。すごく緊張しましたが、いい経験をさせていただきました。うれしい気持ちでいっぱいです。
――カードの紹介を。
【香川愛生】 着物や浴衣、シャーロック・ホームズのコスチュームやメイド服など、自分が好きな衣装をたくさん盛り込みました。いくつか組み合わせたら1枚の大きな写真になるカードもあり、思い入れの深いものになったかなと思います。
――お気に入りは？
【香川愛生】 ベッドで大きな白のシャツを着たカードです。窓から差し込むきれいな光を活かしたものになっていて、1人だったら撮るのが難しいだろうなと。プロの方々の力を借りることで素敵なカードに仕上がりました。
――周囲からの評判は？
【香川愛生】 特にファンの方々に喜んでいただけたし、先輩の棋士の方からも「香川さん、トレカになるんだって!?」と声をかけていただけました。最初で最後だと思っていましたが、勉強になったので機会があればまた挑戦してもいいかなと。まだやったことのないチャイナ服など、コスプレ定番のビンゴを埋めてみたいです。
――棋士としての抱負も。
【香川愛生】 YouTubeのチャンネルが印象深いかもしれませんが、将棋の普及活動に取り組みながら、対局でも自分が納得できる棋譜を残していきたいです。ありがたいことに成績もよくなっているので、配信と対局の両方を楽しんでいただきたいです。
5月10日にブックファースト新宿店でも、再びこの1stトレカのイベントを開催予定。「メイドの日ですし、こういう機会でないとなかなかお見せできない格好なので、メイド服で実施させていただくことになると思います。ぜひ遊びに来てほしいです」と参加を呼びかけた。
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