埼玉パナソニックワイルドナイツ、初のクラファン開始　熊谷を“誰もが楽しめるラグビータウン”へ

パナソニックスポーツが運営するラグビーチーム「埼玉パナソニックワイルドナイツ」は、4月24日から6月30日までの期間に、チーム初のクラウドファンディングを実施する。このプロジェクトは、観戦環境の整備やデフラグビー支援を目指し、300万円の目標金額を掲げている。

埼玉パナソニックワイルドナイツは、「誰もが、誰とでも、ラグビーを楽しめる熊谷へ」というビジョンを掲げ、地域との共創を進める。このプロジェクトは、バリアフリーマップの作成やスタジアム環境の整備、デフラグビー支援といった取り組みを通じて、地域社会におけるラグビーの魅力をさらに広めることを目的としている。

プロジェクトの具体的な取り組みとして、初めて観戦する人や移動に不安を感じる人への配慮として、熊谷スポーツ文化公園周辺のバリアフリーマップを作成する。また、スタジアムでの観戦体験を向上させるため、ユニバーサル観戦ルームの拡充や仮設スロープの設置などを進める。このような環境整備を通じて、多くの人がラグビーの熱狂を共有できる場を作ることを目指している。

プロジェクトの資金は、これらの取り組みの他、2026年に予定されているデフラグビー世界大会の振興と強化支援に活用される予定だ。また、クラウドファンディングを通じて支援を行った人には、観戦チケットや選手とのピッチ写真撮影、限定デザイングッズなどの返礼品が用意されている。詳しくはプロジェクトページで確認してほしい。