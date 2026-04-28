GIGABYTEから「EAGLE 360」登場　360mmラジエーター搭載で冷却性能強化

次世代の冷却技術を搭載したGIGABYTEの新製品『GIGABYTE EAGLE 360』と『GIGABYTE EAGLE 360 ICE』が、4月29日に発売される。これらのオールインワン簡易水冷CPUクーラーは、CFD販売がGIGABYTEの代理店として取り扱う。価格は『EAGLE 360』が10,980円前後、『EAGLE 360 ICE』が12,200円前後の見込み。

『GIGABYTE EAGLE 360』シリーズは、ゲーマーやハイエンドPCユーザー向けに設計されており、360mmの大型ラジエーターと高性能なポンプを搭載している。これにより、高負荷時でもCPUを安心して冷やせる安定した冷却性能を誇る。また、製品には静音PWMファンが取り付け済みであり、組み立てが簡単であるだけでなく、静かな操作環境を実現している。

両モデル共に、IntelとAMDの幅広いCPUソケットに対応するユニバーサルブラケットが付属しており、様々なPC環境での利用を可能にしている。また、RGBライティングと独自のEAGLEデザインにより、デスクトップPCをさらに視覚的に引き立てる。特に『EAGLE 360 ICE』はホワイトカラーの筐体を持ち、白を基調としたPCセットアップに最適だ。