GIGABYTEから「EAGLE 360」登場 360mmラジエーター搭載で冷却性能強化
次世代の冷却技術を搭載したGIGABYTEの新製品『GIGABYTE EAGLE 360』と『GIGABYTE EAGLE 360 ICE』が、4月29日に発売される。これらのオールインワン簡易水冷CPUクーラーは、CFD販売がGIGABYTEの代理店として取り扱う。価格は『EAGLE 360』が10,980円前後、『EAGLE 360 ICE』が12,200円前後の見込み。
『GIGABYTE EAGLE 360』シリーズは、ゲーマーやハイエンドPCユーザー向けに設計されており、360mmの大型ラジエーターと高性能なポンプを搭載している。これにより、高負荷時でもCPUを安心して冷やせる安定した冷却性能を誇る。また、製品には静音PWMファンが取り付け済みであり、組み立てが簡単であるだけでなく、静かな操作環境を実現している。
両モデル共に、IntelとAMDの幅広いCPUソケットに対応するユニバーサルブラケットが付属しており、様々なPC環境での利用を可能にしている。また、RGBライティングと独自のEAGLEデザインにより、デスクトップPCをさらに視覚的に引き立てる。特に『EAGLE 360 ICE』はホワイトカラーの筐体を持ち、白を基調としたPCセットアップに最適だ。
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