【無料】GIGABYTEノート購入でAnker 100W充電器が付いてくる神キャンペーン
GIGABYTEは4月24日から6月14日までの期間中、対象のノートPC製品を購入したユーザーに対して、アンカー・ジャパンのUSB急速充電器「Anker 317 Charger(100W) with USB-C & USB-C ケーブル」をプレゼントする「ゴールデンウィークスペシャルキャンペーン」を実施すると発表した。
対象となる製品は、AORUS MASTER 18シリーズ、AORUS MASTER 16シリーズ、GIGABYTE AERO X16シリーズ、GIGABYTE GAMING A18 PROシリーズ、GIGABYTE GAMING A16 PROシリーズだ。これらの製品はすべてUSB PD充電に対応しており、付属の急速充電器と相性抜群だ。キャンペーン期間中に対象製品を購入し、GIGABYTEの公式SNSアカウントをフォローすることでプレゼントを受け取ることができるという。
プレゼントされる「Anker 317 Charger(100W) with USB-C & USB-C ケーブル」は、USB PD対応のUSB-Cポートを備えたコンパクトな急速充電器で、重量はわずか約216g、折りたたみ式プラグを採用しており、持ち運びが簡単だ。また、キャンペーン応募期間は6月30日までとなっており、詳細は公式キャンペーン情報ページで確認できる。
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