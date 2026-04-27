GIGABYTE「MO27Q28GR」発表、次世代WOLED搭載の高性能ゲーミングモニター

GIGABYTEは4月27日、最新のゲーミングディスプレイ「GIGABYTE MO27Q28GR」を日本国内で発売することを発表した。このディスプレイは4月27日よりGIGABYTE ストア【公式】を通じて限定販売され、価格は109,800円だ。

「GIGABYTE MO27Q28GR」は、27インチの第四世代WOLEDを採用した先進的ゲーミングディスプレイだ。解像度はWQHD（2560x1440）で、最大リフレッシュレートは280Hz、0.03ms（GTG）の応答速度を誇る。WOLEDパネルの「リアルブラック光沢処理」により深い黒と素晴らしい鮮明さを実現し、没入感のある視覚体験を提供するという。

プライマリーRGBタンデムOLED技術により、次世代レベルの明るさと彩度、省エネルギーを実現する一方、DCI-P3色域の99.5%、BT.2020色域の84%をカバーする広い色域を提供する。映像入力には、DP 1.4（DSC）、HDMI 2.1（FRL 12G）、USB-C（DP Altモード）の各ポートを備え、ゲームやビデオの再生時にティアリングやカタツキを抑えつつ滑らかな表示を実現する。

さらに、目の健康を考慮した「オールアラウンド・アイケア」機能も搭載しており、UL認証を受けたフリッカーフリー、グレアフリー、低ブルーライト仕様で、長時間のゲーミングセッションにも最適だ。保証期間は3年間あり、焼き付き保護技術や物理的保護フィルムも装備。新たなゲーム機能としては、タクティカルスイッチ、ウルトラクリアー、OLED VRRアンチフリッカー、イーグルアイ、ナイトビジョン、ゲームアシストが含まれ、ゲーマーに最適な環境を提供する。