【RTX 5090×Ryzen 9】FRONTIER月末セール開催、最強クラスのゲーミングPCが登場

FRONTIERダイレクトストアでは、4月24日から5月1日15時までの期間中、月末セールを実施する。このセールでは、最新のADM Ryzen 9 9950X3D2プロセッサを搭載したモデルが早くも登場し、注目を集めている。最新モデル「FRGHLB850M/WS0424」は特に目玉商品で、価格は899,800円となる。また、セール期間中はパソコン全品送料無料キャンペーンも同時開催され、これによりお得に購入できる絶好の機会となっている。

FRONTIERが今回のセールで提供する「FRGHLB850M/WS0424」は、最新のデュアルAMD 3D V-Cache技術を採用したRyzen 9 9950X3D2 Dual Editionプロセッサと最高性能を誇るNVIDIA GeForce RTX 5090を組み合わせた、高性能モデルだ。これにより、圧倒的な処理能力とグラフィックス性能を実現している。さらに、64GBのDDR5メモリと4TB M.2 NVMe SSDを備え、ストレージも大容量でスムーズなデータ処理が可能だ。

また、このモデルはMSI MAG CORELIQUID I240水冷CPUクーラーを搭載しており、過酷な使用条件でも高い安定性を保つことができる。Wi-Fi 7とBluetooth 5.4など最新の接続規格にも対応し、未来を見据えた仕様となっている。さらに、『PRAGMATA』などの人気ゲームがもらえるキャンペーン対象モデルとしても注目だ。

ほかにも、セールには多様なニーズに応じた全18機種がラインアップされている。Ryzen 7プロセッサを搭載したやや手頃な価格帯のモデルもあり、初心者から上級者まで幅広く対応する商品構成が魅力だ。例えば、「FRGHLMB650/WS0309」は324,800円で、最新技術を手軽に享受できるだろう。

4月30日13時までの期間限定でパソコン全品が送料無料になるキャンペーンも行われているため、この機会に幅広い製品を実際に試してみる絶好のチャンスとなっている。