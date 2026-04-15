RTX 50シリーズ買うなら今！ GIGABYTEが新作「PRAGMATA」を無料配布中

GIGABYTEは4月14日から5月12日の期間中、同社のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ搭載製品を購入したユーザーを対象に、CAPCOMの新作アクションアドベンチャーゲーム「PRAGMATA」PC版のクーポンコードをプレゼントするキャンペーンを実施中だ。キャンペーンの詳細は公式イベントページで確認できる。

「PRAGMATA」は、近未来の月面を舞台にしたSFアクションアドベンチャーゲームで、パズルとアクションが融合した新感覚の作品だ。プレイヤーは宇宙服姿の人間ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナとして、ディストピア化した月面基地を探索することになる。このキャンペーンで対象となる製品は、NVIDIA GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 Laptop GPUを搭載したノートPCや、同GPUを搭載したデスクトップPCなどのグラフィックスカード。

対象製品を購入したユーザーは、2026年6月9日までゲームクーポンコードを引き換えることができる。また、クーポンコードが予定数に達した場合には、期間中でもキャンペーンが終了する可能性があるため、早めの購入をお勧めする。クーポンコードの引き換え方法やキャンペーンの詳細については、GIGABYTEの公式キャンペーン情報ページで確認可能だ。