RTX 50シリーズ買うなら今！ GIGABYTEが新作「PRAGMATA」を無料配布中
GIGABYTEは4月14日から5月12日の期間中、同社のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ搭載製品を購入したユーザーを対象に、CAPCOMの新作アクションアドベンチャーゲーム「PRAGMATA」PC版のクーポンコードをプレゼントするキャンペーンを実施中だ。キャンペーンの詳細は公式イベントページで確認できる。
「PRAGMATA」は、近未来の月面を舞台にしたSFアクションアドベンチャーゲームで、パズルとアクションが融合した新感覚の作品だ。プレイヤーは宇宙服姿の人間ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナとして、ディストピア化した月面基地を探索することになる。このキャンペーンで対象となる製品は、NVIDIA GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 Laptop GPUを搭載したノートPCや、同GPUを搭載したデスクトップPCなどのグラフィックスカード。
対象製品を購入したユーザーは、2026年6月9日までゲームクーポンコードを引き換えることができる。また、クーポンコードが予定数に達した場合には、期間中でもキャンペーンが終了する可能性があるため、早めの購入をお勧めする。クーポンコードの引き換え方法やキャンペーンの詳細については、GIGABYTEの公式キャンペーン情報ページで確認可能だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
過去記事アーカイブ
- 2017年
- 08月
- 2014年
- 10月