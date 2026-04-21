【大阪イベント】使用済みユニフォームがチャームに！ 無料アップサイクル体験を開催

パナソニック スポーツの革新的な取り組みが、この春、大阪を彩る。パナソニック スポーツは、5月3日と4日に大阪・うめきたで開催される「MIDORI FES. 2026」に出展し、試合で使用されたシャツを使ったアップサイクル体験を提供する。このイベントでは、ガンバ大阪（サッカー）や大阪ブルテオン（男子バレーボール）のシャツを素材に、オリジナルのリボンチャームを無料で作成できる。

この試みは、サステナブルな地域社会の実現を目指すパナソニック スポーツが、Earth hacksと共同で行う。イベントでは、スポーツイベントで使われたシャツをリボンチャームに生まれ変わらせ、資源循環の重要性を体験できる機会を提供する。参加者は自分のキーホルダーに取り付けることができ、製作を通じてアップサイクルの魅力を実感できる。

実施日は5月3日と4日。所要時間は10分程度で、予約は不要。子どもでも安心して参加できるという。体験を通じて、スポーツと環境問題の新たな関係を提案し続けるパナソニック スポーツの取り組みは、多くの人々にインスピレーションを与えるだろう。

パナソニック スポーツは今後も、スポーツを通じた地域貢献と社会貢献の活動を積極的に展開する考えだ。詳細は、うめきたグラングリーン大阪内「マルチスペース」で開催されるイベントで確認できる。