【全世界1,337台限定】RTX 5070搭載も！ OZgamingの新ゲーミングPCが登場

ソフマップは、OZgamingの特別仕様ゲーミングデスクトップPC「CORSAIR FRAME 4000D Vault Series」を新たに販売開始した。このモデルは、全世界でわずか1,337台ずつしか生産されない希少性の高い限定PCケースを使用している。ゲーマー文化における「1337（リート）」という象徴的な数字にちなみ、各ケースにはシリアルナンバープレートが付属するコレクターズエディションというのが大きな特徴だ。

この「CORSAIR FRAME 4000D Vault Series」は、外観に鮮やかなカラーシフト塗装を施し、内部には対照的なパウダーコーティングを採用している。選べるカラーは、紫を基調に緑の虹色光沢を持つ「Galaxy」と、角度によって紫に変化する虹色塗装の「Nova」の2種類。さらに、パーツ構成には最新のAMD Ryzenプロセッサーを採用し、グラフィックボードにはGeForce RTX 5070搭載モデルを含む全4構成が用意されている。この多彩なラインナップは、高いゲーミング性能とともに動画配信やクリエイティブ用途にも対応可能なバランスの取れた内容となっている。

限定生産のこの特別モデルは、性能のみならず希少性、デザインにもこだわりを持つユーザーにとって見逃せない一台と言えるだろう。購入はソフマップの公式通販サイトで可能だ。