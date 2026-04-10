Razer新作「Hammerhead V3 HyperSpeed」登場｜低遅延＆PS5対応の最強ゲーミングイヤホン

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ソフマップは、Razerの最新ワイヤレスゲーミングイヤフォン『Hammerhead V3 HyperSpeed』および『Hammerhead V3 X HyperSpeed』の販売を開始した。

　『Hammerhead V3 HyperSpeed』は、コンパクトなドングルを用いた2.4GHzワイヤレス接続に対応し、PC、モバイル、PlayStation 5といった多様なデバイスでの低遅延オーディオを実現する。アクティブノイズキャンセリング機能やTHX Spatial Audioにより、ゲーム内の音響体験を最大限に引き上げるという。バッテリー性能も優れており、充電ケースを使用することで最大40時間、イヤフォン単体では最大10時間の連続使用が可能だ。

　一方の『Hammerhead V3 X HyperSpeed』は、最新のBluetooth 5.3に対応し、2.4GHzワイヤレスとのデュアル接続機能を持つスタンダードモデルとなる。こちらも低遅延の接続を提供し、充電ケース込みで最大35時間、イヤフォン単体で最大10時間のバッテリー容量を誇る。両モデル共通の特長であるIPX4防水設計や直感的なタッチコントロールにより、ゲーミングから日常使用まで幅広いシーンにおいて活躍する。

■関連サイト

ソフマップ トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
02月
03月
05月
2020年
12月
2017年
05月
2013年
01月
2007年
08月