Razer新作「Hammerhead V3 HyperSpeed」登場｜低遅延＆PS5対応の最強ゲーミングイヤホン

ソフマップは、Razerの最新ワイヤレスゲーミングイヤフォン『Hammerhead V3 HyperSpeed』および『Hammerhead V3 X HyperSpeed』の販売を開始した。

『Hammerhead V3 HyperSpeed』は、コンパクトなドングルを用いた2.4GHzワイヤレス接続に対応し、PC、モバイル、PlayStation 5といった多様なデバイスでの低遅延オーディオを実現する。アクティブノイズキャンセリング機能やTHX Spatial Audioにより、ゲーム内の音響体験を最大限に引き上げるという。バッテリー性能も優れており、充電ケースを使用することで最大40時間、イヤフォン単体では最大10時間の連続使用が可能だ。

一方の『Hammerhead V3 X HyperSpeed』は、最新のBluetooth 5.3に対応し、2.4GHzワイヤレスとのデュアル接続機能を持つスタンダードモデルとなる。こちらも低遅延の接続を提供し、充電ケース込みで最大35時間、イヤフォン単体で最大10時間のバッテリー容量を誇る。両モデル共通の特長であるIPX4防水設計や直感的なタッチコントロールにより、ゲーミングから日常使用まで幅広いシーンにおいて活躍する。