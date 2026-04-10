Razer新作「Hammerhead V3 HyperSpeed」登場｜低遅延＆PS5対応の最強ゲーミングイヤホン
ソフマップは、Razerの最新ワイヤレスゲーミングイヤフォン『Hammerhead V3 HyperSpeed』および『Hammerhead V3 X HyperSpeed』の販売を開始した。
『Hammerhead V3 HyperSpeed』は、コンパクトなドングルを用いた2.4GHzワイヤレス接続に対応し、PC、モバイル、PlayStation 5といった多様なデバイスでの低遅延オーディオを実現する。アクティブノイズキャンセリング機能やTHX Spatial Audioにより、ゲーム内の音響体験を最大限に引き上げるという。バッテリー性能も優れており、充電ケースを使用することで最大40時間、イヤフォン単体では最大10時間の連続使用が可能だ。
一方の『Hammerhead V3 X HyperSpeed』は、最新のBluetooth 5.3に対応し、2.4GHzワイヤレスとのデュアル接続機能を持つスタンダードモデルとなる。こちらも低遅延の接続を提供し、充電ケース込みで最大35時間、イヤフォン単体で最大10時間のバッテリー容量を誇る。両モデル共通の特長であるIPX4防水設計や直感的なタッチコントロールにより、ゲーミングから日常使用まで幅広いシーンにおいて活躍する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります