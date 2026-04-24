MSIの新ゲーミングノート「Cyborg15 B13W」発売｜32GBメモリ×Core i7で高性能化
ソフマップは、最新のMSIゲーミングノートパソコン「Cyborg15 B13W」を4月24日より販売開始した。この新モデルは、より洗練されたデザインと、強力なパフォーマンスを兼ね備えている点が特徴だ。Cyborg15 13Wシリーズには、販路限定のRTX 5070モデルと、デザインが特徴のRTX 5060モデルの2種類が用意されている。
「Cyborg15 B13W」は、ゲーマー向けに設計されたノートPCである。搭載されるCPUは最新のCore i7-13620Hで、15.6型のフルHD（1920×1080）モニターを備えているため、クリアで滑らかな映像体験が可能という。そしてメモリは32GBを搭載し、大規模なゲームでも快適なプレイ環境を提供する。
さらに、Cyborg15シリーズの特徴的な要素として、スケルトンボディが挙げられる。外装の一部が透けて見えるこの設計は、内部の構造を覗くことができるだけでなく、クールなビジュアルを演出する。
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