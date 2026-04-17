キーボードサイズでデスクトップ級性能──HP「EliteBoard G1a」登場【AI PC】

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ソフマップは、HP製の新型キーボード一体型デスクトップAI PC「EliteBoard G1a」の販売を開始した。この製品はビックカメラグループにおいて先行販売されているモデルで、キーボードサイズにデスクトップクラスの性能を凝縮した省スペースデザインが特徴である。

　「EliteBoard G1a」は、マイクとスピーカーを内蔵し、配線や周辺機器を極力シンプルにすることで、すっきりとした作業環境を提供するとしている。また、4Kモニター2台の同時接続を可能にし、高度なビジュアル作業をサポートする。セキュリティ面では「HP Wolf Security for Business」を採用し、BIOSの安全性を確保するほか、ハードウェアレベルで多層防御を構築している。

　性能面では最大50 TOPSのローカルAI処理を実現し、AIアプリケーションの要求にも応える。また、モジュラー設計によってRAMやSSDの交換が容易で、メンテナンス性と拡張性にも優れているという。

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