【240Hzゲーミングモニター】約2万円で買えるフルHD高コスパモデルが登場
JAPANNEXTは、4月9日に24.5インチのVAパネルを搭載したゲーミングモニター「JN-V245G240F」を発売する。このモニターは、240Hzの高速リフレッシュレートと1msの応答速度を誇り、価格20,980円（直販価格:税込）で提供される。
「JN-V245G240F」は、フルHD解像度（1920×1080）の24.5インチVAパネルを採用し、ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークにも適している。3500:1の高コントラスト比により、黒が締まりメリハリのある映像表現が可能だという。240HzのリフレッシュレートとMPRT 1msの高速応答速度により、より滑らかで遅延のない映像が楽しめる。
このモニターは、ゲーミングPCに限らず、PS5にも対応しており、フルHDでの120Hz接続が可能だ。HDR（ハイダイナミックレンジ）にも対応しており、明るい部分も暗い部分もくっきりと表現し、リアルで深みのある映像体験を提供する。入力端子はHDMI 2.0とDisplayPort 1.4が各1つ装備されているため、多様な機器との接続が可能だ。
スタンド部にはスマートフォンを設置できる特殊な形状が採用されており、日常的な使用シーンを想定したデザインが施されている。さらに、VESAマウントに対応し、別売りのモニターアームやスタンドと組み合わせての利用も可能である。なお、スピーカーは搭載していないが、2年間のメーカー保証が付いている。
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