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アドビ、動画制作機能を強化　Premiereに新カラーモード、難解なカラグレを楽しく簡単に

2026年04月16日 11時00分更新

文● こーのス／ASCII

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　動画制作が難しいと言われるのは、撮影や編集、カラー調整、データ管理といった工程ごとに、専門的な知識や時間が求められるから、という側面もあるだろう。

　4月15日に発表されたアドビのアップデートと新機能は、Adobe Premiere、Adobe After Effects、Adobe Firefly、Frame.ioの4製品が対象だ。Premiere Proの新たな操作パネル「カラーモード」に加え、生成AI「Firefly」のアシスタント方向への進化など、動画制作のハードルを下げるアップデートとなっている。

●Premiere Pro
カラー調整が簡単になる「カラーモード（ベータ）」

　映像制作において、カラーグレーディングは習得コストの高い工程のひとつ。専門的な用語やツールも多く、それなりに動画が作れる人でも戸惑うポイントが満載だ。 Premiere Proはカラーグレーディングの工程をより扱いやすくすることを目的として、数年かけて新たに専用のパネルを作った。「カラーモード（ベータ）」だ。

　これにより、編集作業の流れを止めることなく、各ソースのプレビューを同時に見ながら、まとめて直感的に色を整えることができる。初心者が感覚で調整しても、作品を一定の品質に収束しやすい点が特徴だ。任意の対象物の動きを追ってオブジェクトマスクをかけることもできるし、シーケンスインデックスでは、どのクリップに何のエフェクト・トランジションが適用されているかが一覧で確認できるのが便利だ。

　Premiereのカラーモードは、有料プランのユーザーであれば今すぐベータ版をDLして試すことができる。 ちなみに従来のLumetriが消滅するわけではないが、Lumetriとカラーモードを同じプロジェクトで同時に適用すると、不具合が発生する可能性があるとのことなので、そこは注意を。 正式リリースは2026年内を予定している。

●After Effects
映像の被写体を選択し続ける「オブジェクトマットツール」

　After Effectsには、「オブジェクトマットツール」が新たに追加された。被写体をクリックすることで、自動的にざっくりオブジェクトを判別して丸ごと選択してくれる機能だ。Photoshop利用者はオブジェクト選択ツールを思い浮かべるとわかりやすいだろう。動画の人物同士が一部重なってしまう動画においても、任意の人のみ切り出せることが確認できた。

　また、オブジェクト選択ではざっくりしすぎてしまう髪の毛などの細部処理も、エッジ調整機能でより細かく調整が可能となっている点もうれしいところ。

●Firefly
そろそろ 「動画制作を全部やりますよ側」に回りそう

「スピーチを強調」で声を聞きやすく

　Adobe Fireflyの進化が、「生成AI」から「制作ツール」へと本格的にシフトしている。強化されたAdobe Firefly 動画エディターは、生成・編集・仕上げまでをブラウザー上で完結できる構成だ。

　まず今回のアップデートですぐ役に立ちそうなのが、オーディオ機能の強化。Premiere Proなどで展開されていた「スピーチを強調（音声クリーンアップ）」がFirefly上でも使えるようになった。続いて地味にうれしいのが、Adobe Stockの統合。動画・画像・音声・効果音など、8億点以上のライセンス済みアセットに直接アクセスできるようになった。

　また、新たに搭載された動画生成AIモデルが「Kling 3.0」と「Kling 3.0 Omni」だ。

　Kling 3.0は、絵コンテの生成や音のタイミング調整といった動画制作の“土台部分”を自動化してくれる。Omniは、より高度な上位版で、登場人物の生成やショット間の一貫性維持、カットの長さ調整、カメラワークやアングル指定などの細かいコントロールができる。

　さらに、まもなく登場予定の「Adobe Firefly AI アシスタント」は、「こんな動画を作りたい」とイメージを言葉で説明するだけで、Adobe Premiere、Adobe Firefly、Adobe Photoshopなどの複数のアプリを連携・調整して、エージェントが制作側の作業を進めてくれるものだという。登場が楽しみだ。

●Frame.io Drive
もっとデータ共有のストレスを下げるアプリ

なんと、アプリになりました

　動画コラボレーションプラットフォームFrame.ioからは、新たにデスクトップアプリ「Frame.io Drive」が登場。共有されたFrame.io のストレージをローカルにマウントすることで、ダウンロードや同期を都度行なう必要がなくなり、PhotoshopやPremiere、After Effectsを併用するような制作環境においても、スムーズに並行作業を進められるという。

　こちらは先行してエンタープライズ版での提供となるが、順次、無料版、Pro版、Team版にも提供される予定だ。

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