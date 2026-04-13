FRONTIERセールでRTX 5070搭載PCが安い、注目モデルをチェック

4月10日から4月17日15時まで、FRONTIERダイレクトストアは「春の大感謝セール」を開催中だ。このセールの目玉商品は「Ryzen 7 9700X」と「GeForce RTX 5070」を搭載した「FRGHLMB650/WS0216」で、価格は285,800円だ。このモデルは、最新のゲームプレイや動画編集など、クリエイティブな作業をスムーズに行える高いバランス性能を誇る。
FRGHLMB650/WS0216は、ワットパフォーマンスに優れたAMDの最新CPUと強力なNVIDIAのGPUを組み合わせたモデルで、ゲーマーにとっては必携の一台といえるだろう。搭載されている32GBメモリと1TB M.2 NVMe SSD Gen4は、快適なゲーム環境を提供する。さらに、静音性に優れた750WのATX電源も併せて採用されており、プレイ中のストレスを最小限に抑える。
また、ゲーミング特化の「Ryzen 7 9800X3D」と「Radeon RX 9070 XT」を搭載した「FRGHLMB650/WS0309」は、314,800円で提供されている。こちらのモデルは非常に高いフレームレートを維持できるため、より没入感ある体験を求めるゲーマー向けの一台となる。
FRONTIERは、期間中に『パソコン全品送料無料キャンペーン』も同時開催しているため、これを機に最先端の技術を駆使したPCをお得に手に入れるチャンスだ。自分の用途や予算に合わせて最適なモデルを見つけてほしい。
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