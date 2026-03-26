AMDアワード2024総務大臣賞は「新幹線大爆破」で樋口真嗣監督が登壇!!





一般社団法人デジタルメディア協会(AMD）は、「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’25／第31回AMDアワード」の授賞式を開催し、既報の年間コンテンツ賞「優秀賞」授賞作品10タイトルの中から、「大賞／ 総務大臣賞」及び「AMD理事長賞」の受賞作品を発表した。

☆大賞／総務大臣賞 The AMD Grand Prize

Netflix「新幹線大爆破」



選考理由

1975年公開の名作を現代的映像技術で再構築。JR東日本が全面協力のもと、実際の新幹線車両や施設を利用した撮影を実施し、新幹線の安全・安定運行を支えると高度な運行管理体制を臨場感豊かに可視化した。

作品は国内で3週連続1位を記録し、世界80カ国でトップ10入りを達成。エンターテインメントを通じて、日本の高度な技術力と運行管理ノウハウを国際社会へ力強く発信した成果は高く評価する。

☆AMD理事長賞 The AMD Chairman Award

TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』



選考理由

「男は仕事、女は家事」という前時代的な価値観を持つ主人公が料理を通じて自己変革を迫られる物語は、現代のパートナーシップにおける課題を鮮やかに浮き彫りにした。

放送中X等のSNSでは共感や反論を含む多数の感想が投稿され、単なる視聴を超えた「対話」を生み出す社会現象となった。また配信における再生回数も放送期間を通じて超高水準を維持、第7話では無料配信再生数522万回とTBS全番組の歴代最高記録を更新、全話平均再生数でも全局歴代ドラマで2位となった。

放送終了後もアーカイブ視聴が伸び続け、フロー型のテレビ放送とストック型のデジタル配信を高度に連携させ、コンテンツLTVを最大化した成功例として評価する。

審査員特別賞 Jury's special award

株式会社バンダイ 「Tamagotchi Paradise」



選考理由

誕生から30周年を迎え、全世界累計出荷1億個（2025年7月末時点）を突破した「たまごっち」。その最新作はダイヤル操作により宇宙から細胞レベルまで視点を切り替える斬新なUIと、5万種以上もの成長パターンを実現。

発売前から予約数が前作比400%を記録する人気ぶりで、入手困難な状況が続くなど、令和に再び狂騒曲を巻き起こした。アナログな操作感とデジタルの融合は、親世代には懐かしく、子世代には新鮮に映り、昨今の平成女児ブームを象徴するアイテムとしてファッションやカルチャーの文脈でも受容されている。

たまごっちは今や世代や国境を越えて多くの人に愛される長寿IPに成長し、デジタル玩具の新たな可能性と普遍的な価値を示し続けている。

功労賞 Lifetime Achievement Award

落合陽一



選考理由

メディアアーティスト、筑波大学准教授、多数の芸術大学での客員教授に加え、2025年12月より東京大学の准教授も務める。テクノロジーの発展により、物質世界と実質世界、人間と機械が融和する、多様な未来が起こりうるという「デジタルネイチャー（計算機自然）」を提唱。

アーティストとして、研究者として、多種多彩な発表を続けながら、後進を導く活動を評価。2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）では、テーマ事業プロデューサーとして展開したシグネチャーパビリオン「null²(ﾇﾙﾇﾙ)」が世界中から大絶賛。xDiversityでの活動が「科学技術分野の文部科学大臣表彰」を受賞するなど、国内外から高い評価を受けた。

江並直美賞（新人賞） Naomi Enami Award

HANA



選考理由

7人のガールズグループ『HANA』。25年4月のデビュー曲が国内ダンス＆ボーカルグループ最速でストリーミング再生数1億回を突破したのを皮切りに、「女性アーティストの歴代最高週間再生数」を更新するなど数々の記録を塗り替えるヒット曲を連発し、デビューイヤーから国内外の音楽業界を席巻する圧倒的な「熱狂」を生み出した。

メンバーの圧倒的な歌唱力とダンススキルはもちろん、なにより「No FAKE」「No LAZE」「No HATE」をまさに体現する7人の個性やストーリーが人々の心をつかみ、唯一無二の存在感を示している。世界中にHANAを咲かせるその活躍ぶりを高く評価するとともに、さらなる飛躍を期待。

リージョナル賞 Regional Achievement Award

石見神楽メタバース化プロジェクト

江津市/株式会社 大丸松坂屋百貨店

選考理由

「メタバースと伝統芸能を組み合わせる」という意外性の強い作品だが、メタバースで再現された「石見神楽」は美しく、時間や場所の制約なしで体験できるのはもちろん、VRで体験することで、現実では難しい迫力ある視点で楽しめるなど、新たな魅力を作り出した点が素晴らしい。

さらに、演目の衣装データを無料配布、メタバースの利用者が着て楽しむという、利用者を巻き込んだ楽しみ方も提供している。地域文化と最新技術を組み合わせた新たな観光体験、そして文化交流を、官民連携で生み出した点を高く評価する。

☆年間コンテンツ賞「優秀賞」 AMD Award 優秀賞





機動戦士Gundam GQuuuuuuX

Studio khara/ バンダイナムコフィルムワークス SUNRISE Studios

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」は、個性的なデザインとテンポのよい演出で、シリーズのファンに新鮮さを与えながら、初めて接する観客にも親しみやすく、シリーズに新しい風を吹き込んだ。ガンダム宇宙世紀シリーズならではの設定をおさえつつ、登場人物の感情や日常から物語を描いている点も高く評価。

映画『国宝』

映画「国宝」製作委員会



興行収入200 億円、観客動員数1,415 万人突破。長らくアニメ作品が独占していた興行収入上位ランキングに風穴を開け、実写邦画の歴代最高記録を22 年ぶりに更新した歴史的快挙となった。「映画館で観るべきドラマ」として国民的ムーブメントを巻き起こし、日本映画史をこの一本で書き換えたことを強く評価。

Jiffcy

株式会社Jiffcy



電話のライブ感とチャットの気楽さを両立させた「テキスト通話」アプリ。入力中の文字がリアルタイムに伝わる独自UIにより、Z 世代のSNS 疲れを解消し支持された。2025 年は月間利用者数が前年比15倍に急増し、世界150 カ国以上へ展開。日本発のスタートアップがコミュニケーションの新たな可能性を世界に示した。

都市伝説解体センター

墓場文庫/ 集英社ゲームズ



不確かでありながら普遍的な関心を集める「都市伝説」をテーマに、SNS 時代の社会性を織り込んだストーリーや、鮮烈なピクセルアートが高い没入感を実現。発売直後からバイラルが広がり、多数の熱狂的なファンを獲得した。コミック・小説・グッズなど多角的な展開も好評で、作家性とデジタル表現の融合がもたらした新たな可能性に敬意を表する。

Nintendo Switch2

任天堂株式会社



「Nintendo Switch」の魅力と思想を継承し、基本性能を大幅に向上させながら、新しい遊びの提案へとつながる独自の仕様を随所に盛り込み、世界中のゲームファンに新たなワクワクを提供した。膨大なユーザー資産を大切に受け継ぎながら、開発者の表現力と創造性を解放し、ゲーム体験を次なる段階へと押し上げた点を高く評価。

映画『８番出口』

映画「８番出口」 製作委員会



「8 番出口」は、同名ゲームを原作にした実写映画で、興行収入50 億円を突破する大ヒットを記録した。地下通路で単純なルールの中、出口を探す物語だが、映画では主人公の不安や混乱を強調し、観る人も違和感の怖さを体験できる。ゲームのコンセプトを映像へ落とし込んだ企画・演出の高さを評価。

もしもし、ブルータス。 with Google Gemini

Google/ 株式会社マガジンハウス



雑誌を「読む」だけでなく「対話」できる体験とした点が秀逸。ノスタルジックな電話の演出で、AIを使いながらブランド人格を体現している点が面白い。体験者が表紙になれる画像生成企画も話題拡散に貢献。マガジンハウスの創業80周年を記念するイベントの企画として、雑誌の新たな体験価値をつくることに成功している。

Moflin

カシオ計算機株式会社



まるで生きているような愛くるしさがとても魅力的。「いきもののような心を持ち、心に元気をくれる」という振り切ったコンセプトを、なで心地が良く、ほんのり温かい「身体」と、AI による感情や個性があり、徐々に飼い主に懐いていく「心」で実現。心を通わせる存在としての「AI ペット」をつくりあげたことを高く評価。