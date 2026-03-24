このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

デノン、1台で空間オーディオ再生のWi-Fiスピーカー「DENON HOME」、Dolby Atmos対応

2026年03月24日 21時50分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　デノンは3月24日、ネットワークスピーカー「DENON HOME」の新機種をGREEN FUNDINGで先行販売すると発表した。ブランドとしては初の試み。支援は4月7日の9:00から6月7日の23:59まで受け付ける。

スピーカーの構成の違いで3機種を用意

　新製品はイネーブルドスピーカーの有無、サブウーファーの有無などで以下の3機種が用意されている。カラーバリエーションはストーン・シルバーとチャコール・ブラックの2色展開となる。

DENON HOME 200
2.1ch（3スピーカー：高域：1インチ×2、低域：4インチ）
Super Early Bird：4万8100円～（※2個セット：9万1800円）

DENON HOME 400
2.0.2ch（6スピーカー：高域：3/4インチ×2、低域：4.5インチ×2、ハイト：1インチ×2）
Super Early Bird：6万8800円～（※2個セット：13万8000円）

DENON HOME 600
2.1.2ch（8スピーカー：高域：3/4インチ×2、中域：1インチ×2、低域：6.5インチ×2、ハイト：2.5インチ×2）
Super Early Bird：9万7800円～ （※2個セット：18万9000円）

各モデルのドライバー構成

　特徴は単体のスピーカーでありながら、Dolby Atmosなどの空間オーディオ（立体音響）を本格的に楽しめる点にある。近年、Apple MusicやAmazon Musicなどの音楽配信サービスを通じて、空間オーディオに対応した楽曲の配信が増加しているが、それを手軽かつ高音質で体験できるデバイスとして企画されている。

　また、Pureモードの搭載やユニットごとに独立したClass-Dアンプを用意するなど音質にこだわった仕様も魅力。イヤホンではなく、身体全体で音楽の「空気感」を味わえる製品となっている。

DENON HOME 200

　各製品とも、音質はデノンのサウンドマスターである山内慎一氏がチューニング。Hi-Fi機器やAVアンプなどを含め、価格帯を問わずデノンとしての「一本の筋が通った音」を実現している。新開発のドライバーには、たわみやすい紙ではなくアラミド繊維を採用。エッジ部分は厚みを不均一にすることで直線的なピストンモーションを可能にするといったノウハウを取り入れている。

厚みを不均一にしたエッジ

強度を確保できるキャビネットにもこだわっている。

　さらに、DENON HOME 200ではキャビネット内部には格子状の梁を設け、無駄な振動を徹底的に排除。他の機種も筐体の形状に合わせた堅牢な構造を採用して、音の濁りや曇りのないオーディオメーカーならではの妥協のない再生にこだわっている。

DSP処理をスキップしたPureモードも搭載している。

　いずれの機種もDolby Atmosのデコードが可能で、再生時には「Autoモード」と「Pureモード」の2種類が選べる。Autoモードは独自のアップミックス処理によって、通常の2chステレオ音源であっても、広がりと豊かさのある立体音響の再生が可能なモード。PureモードはアップミキサーやDSP処理を極力スキップし、原音に忠実な再生を得るためのモード。デノンのサウンドバーでも高く評価されている、音の純度を極限まで高められる設定だ。

HEOSによる優れた機能性と拡張性

　HEOSモジュールを搭載し、Wi-FiとBluetooth接続が可能。再生方法も多彩だ。AirPlay 2によるAppleデバイスとの接続、Spotify、Amazon Music、Qobuzなどの直接再生に加え、NASやUSBメモリー内のハイレゾ音源の再生まで幅広い音源に対応する。

HEOSの機能説明

　また、同一モデルを2台組み合わせた「ステレオペアリング」や、同社のサウンドバー（DENON HOME SOUND BAR 550）のリアスピーカーとしての活用なども可能となっている。バッテリーは非搭載だが、これは駆動には高い電力を要するため。代わりにユニットごとに独立したアンプを搭載するなど、高音質を重視した設計になっている。

　再生にはHEOSアプリを使用可能。基本的な再生/一時停止、選曲操作のほか、ストリーミングサービスをまたいだ音源の検索、入力ソースの切り替え、音量調整などが可能。さらに、空間オーディオにおけるサウンドステージの広がりを調整する機能も持ち、上向きのスピーカー（ハイトスピーカー）を搭載している「DENON HOME 400」と「DENON HOME 600」では「高さ」方向の音の広がりの調節も可能となっている。ただし、ステレオペアリングを組んだ場合は、横方向の広がりの調整はできなくなる。

アプリで音の広がりを調整可能だ。

複数台を連携させた再生も魅力だ。

　マルチルーム再生やグループ化にも対応している。家の中にある複数の対応スピーカーをグループ化すれば、すべての部屋で同じ曲を流したり、部屋ごとに違う曲を流したりするコントロールが可能となっている。

　ある機器にアナログ入力で、レコードやCDプレーヤーを接続しておくと複数のスピーカーで同じ音を同時に再生できるのも面白い特徴だ。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
￥110,162
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、Touch ID - シルバー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、Touch ID - シルバー
￥177,333
3
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥36,970
4
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
￥49,800
5
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
￥38,999

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,280
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
3
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
4
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥937
7
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,359
8
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 64GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA064G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 64GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA064G
￥1,580
9
エルパ(ELPA) 扉付タップラン 電源タップ 延長コード 125V 3m 3個口 ホワイト WBT-N3030B(W)
エルパ(ELPA) 扉付タップラン 電源タップ 延長コード 125V 3m 3個口 ホワイト WBT-N3030B(W)
￥652
10
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
￥1,040

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン