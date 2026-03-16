144Hz×1msで残像を抑える、GIGABYTEの新ゲーミングモニター「GS24F14」

シー・エフ・デー販売は、GIGABYTEブランドの23.8インチフルHD液晶ゲーミングモニター『GIGABYTE GS24F14』を4月上旬に発売する。価格はオープン価格として提供される予定である。

新製品『GIGABYTE GS24F14』は、ゲーマーにとって理想的なディスプレイを実現するため、1msの応答速度を誇る。この高速応答が、動きの速いゲームでも残像を抑え、滑らかな映像を提供する。さらに、144HzのリフレッシュレートとフルHD解像度が高精細でスムーズな体験をもたらす。また、広色域パネルの搭載により、104％ sRGBと81% DCI-P3の高彩度を実現し、鮮やかで自然な色彩を表現できる。

製品にはエイムスタビライザーやゲームアシストといった、プレイを支援する多彩なゲーミング機能も搭載され、プレイヤーの求める操作性をサポートする。シンプルでスタイリッシュなデザインを採用し、ゲームプレイだけでなく日常使用にも幅広く対応可能なデザインポテンシャルを持つ。また、HDMI 1.4とDisplayPort 1.2といった主要な接続端子を備え、さまざまなデバイスとの互換性も考慮されている。

『GIGABYTE GS24F14』は、ゲーム体験を高めるための主要な機能を搭載するだけでなく、スタイルに配慮したデザインも魅力となっている。ノングレアのディスプレイ表面を持ち、長時間の使用でも目に優しいフリッカーフリー技術が対応している。保証期間も3年間あるため、安心して利用できる。