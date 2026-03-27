GIGABYTEが保証延長を発表、マザーボードが3年間サポートに
GIGABYTEは、2025年5月1日以降に購入されたほとんどの現行マザーボード製品に対し、保証期間を従来の2年から3年に延長することを発表した。これは同社の創業40周年を記念した特別施策で、国内正規代理店を通じて販売される対応商品が対象となる。
対象となるのは、AMDのX870E、X870、TRX50、B850、B840、B650E、B650、B550、A520、A620とIntelのZ890、B860、B760、H810、H610の各チップセットを搭載したマザーボード製品だ。特に、Intel B760チップセットを搭載したGEN5製品名表記以外のモデルが新規に対象となった。
保証延長の対象は、新規に延長対象となるモデルを2025年5月1日以降に購入した場合に適用される。保証は購入日から3年間で、アウトレット品や中古品、並行輸入品、展示品、組み込み用のBTO PCなどは対象外となる製品があるという。
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